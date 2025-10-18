Jebel Sahara: fin des manœuvres militaires maroco-britanniques dans la région de Marrakech

Clôture en grande pompe hier, vendredi 17 octobre dans la zone d’exercices militaires de Ramram, aux environs de Marrakech, de la 25ème édition de l’exercice militaire conjoint «Jebel Sahara», un rendez-vous stratégique qui incarne l’alliance solide et durable entre les forces armées royales marocaines et l’armée britannique.

Une édition chargée de symboles, marquée par une cérémonie officielle en présence d’Alex Pinfield, ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc ainsi que de hauts responsables militaires des deux pays.

Today is the final day of the “Jbel Sahara”, marking its 25th anniversary.



Honoured to attend the ceremony for this long-standing joint military exercise between the UK and Morocco, showcasing the deep partnership between our two kingdoms 🇬🇧🇲🇦@BritishArmy @FAR_MAROC pic.twitter.com/a3rEhguviE — Alex Pinfield (@AlexPinfieldUK) October 17, 2025

«Initié en 1989, il constitue un rendez-vous annuel régulier d’échanges d’expériences opérationnelles et tactiques, de perfectionnement des capacités de coordination, de planification et de préparation au combat, dans des environnements d’entraînement reproduisant fidèlement les conditions réelles du terrain, avec ses défis climatiques et opérationnels», indiquent les FAR.

L’exercice, qui a été lancé le premier octobre dans la zone d’exercices militaires de Ramram, aux environs de Marrakech, «incarne la profondeur de la coopération militaire entre les deux royaumes et la solidité d’un partenariat stratégique bâti sur la confiance et la constance».

Ces manœuvres ont mobilisé plusieurs unités marocaines et britanniques, notamment des éléments de la Gendarmerie royale, les 1er et 2ème bataillons de parachutistes des Forces armées royales ainsi que le Royal Gibraltar Regiment.

Le programme a comporté des exercices tactiques de haut niveau et des entraînements intensifs axés sur l’intervention rapide, le combat en milieu urbain et les opérations interarmées coordonnées, renforçant ainsi une parfaite synergie opérationnelle entre les troupes engagées.