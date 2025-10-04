Politique

Isaac Charia reconduit à la tête du Parti libéral marocain pour un nouveau mandat

Isaac Charia lors du 5ème congrès du Parti Libéral marocain à Rabat, le 4 octobre. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 04/10/2025 à 18h09

VidéoRéuni en congrès à Rabat, le Parti libéral marocain (PLM) a reconduit, ce samedi 4 octobre, Isaac Charia à sa tête pour un nouveau mandat de quatre ans.

Le secrétaire général sortant du Parti libéral marocain (PLM), Isaac Charia, a été réélu ce samedi pour un mandat de quatre ans à l’issue du 5ème congrès de sa formation, dont les travaux se sont achevés à Rabat.

Sous les applaudissements nourris de l’assistance, le secrétaire général a réitéré son soutien «indéfectible et irréversible» à la cause nationale du Sahara marocain.

Il a également plaidé pour un développement «réel» du pays sur les plans économique et social, tout en pointant du doigt «les échecs enregistrés par le gouvernement actuel».

La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence de l’ancien chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, invité à prendre part aux travaux de ce congrès.

#Ministère de l'Intérieur#partis politique#Rabat#congrès#Sahara marocain#Akhannouch

LEs contenus liés

Politique

Les élections de 2026 au centre du 5ème congrès du Parti marocain libéral

Politique

Les partis politiques de Mohamed Ouzzine et d’Isaac Charia coordonnent leurs actions

Politique

Vives critiques du Parti marocain libéral contre le gouvernement

Politique

Les enjeux de la création du «Bloc populaire» entre le MP, le PML et le PND expliqués par Isaac Charia

