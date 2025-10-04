Isaac Charia reconduit à la tête du Parti libéral marocain pour un nouveau mandat

Isaac Charia lors du 5ème congrès du Parti Libéral marocain à Rabat, le 4 octobre. (Y.Mannan/Le360)

Le secrétaire général sortant du Parti libéral marocain (PLM), Isaac Charia, a été réélu ce samedi pour un mandat de quatre ans à l’issue du 5ème congrès de sa formation, dont les travaux se sont achevés à Rabat.

Sous les applaudissements nourris de l’assistance, le secrétaire général a réitéré son soutien «indéfectible et irréversible» à la cause nationale du Sahara marocain.

Il a également plaidé pour un développement «réel» du pays sur les plans économique et social, tout en pointant du doigt «les échecs enregistrés par le gouvernement actuel».

La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence de l’ancien chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, invité à prendre part aux travaux de ce congrès.