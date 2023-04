Info360. Le Maroc et la Sierra Leone réunissent leur commission mixte de coopération, ce vendredi à Dakhla

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, et son homologue de la Sierra Leone, David J. Francis.. MAP

Il s’agit d’une première du genre qui vient témoigner de la solidité des liens entre Rabat et Freetown. Selon des sources gouvernementales, le Maroc et la Sierra Leone vont réunir leur commission mixte de coopération économique et technique, ce vendredi 28 avril à Dakhla.

Les mêmes sources affirment que cette réunion de haut niveau verra la participation, des deux côtés, des ministres des Affaires étrangères, de l’Agriculture et du Commerce et de l’industrie.

Plusieurs aspects de la coopération entre les deux pays seront abordés lors de cette réunion, selon nos sources, qui ajoutent que des accords seront signés à cette occasion.

La Sierra Leone est un pays ami du Maroc qui apporte un soutien sans faille à la marocanité du Sahara. Le 30 août 2021, ce pays a ouvert un consulat général à Dakhla, scellant ainsi une position ferme sur la question de l’intégrité territoriale du Royaume.