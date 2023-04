Sahara marocain: des parlementaires zambiens saluent la dynamique de développement à Laâyoune

Dans une déclaration à la presse, Malungo Chisangano, 1ère vice-présidente de l’Assemblée nationale de la République de Zambie, s’est félicitée de la qualité des infrastructures et des réalisations socio-économiques à Laâyoune, faisant part de son souhait de tirer profit de l’expérience du Maroc et des meilleures pratiques en matière d’infrastructures.

Pour sa part, Mulambo Haimbe, élu parlementaire zambien, a mis en exergue les relations solides entre les deux peuples et les deux pays, saluant la politique mise en place par le roi Mohammed VI dans différents domaines. M. Haimbe en a profité pour rappeler que la République de Zambie apporte son plein soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc aux Nations unies pour la résolution de la question du Sahara, louant la politique du Royaume visant à faire de l’Afrique une priorité.

À cette occasion, les membres de la délégation ont suivi, au siège de la municipalité, une présentation du programme de développement de la commune de Laâyoune et se sont informés sur les différents projets inscrits dans le cadre du nouveau Modèle de développement des provinces du Sud, lancé par le roi Mohammed VI en 2015.

La délégation parlementaire s’est également rendue au consulat général de la République de Zambie, et a visité des chantiers d’envergure, achevés ou en cours de réalisation dans la ville, en l’occurrence le Centre hospitalier et universitaire, la Faculté de médecine et de pharmacie et la Cité des métiers et des compétences.

Plus tôt dans la journée, la délégation parlementaire a tenu une rencontre avec le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, au cours de laquelle l’accent a été mis sur l’essor de développement que connaît la région dans différents domaines.

M. Nasser Bourita a reçu, aujourd’hui à Rabat, la première vice-Présidente de l'Assemblée Nationale de la République de Zambie, Mme Malungo A. Chisangano. pic.twitter.com/pUddN7f3DZ — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) April 17, 2023

À rappeler que la délégation parlementaire de la République de Zambie avait tenu, au cours de cette semaine, une série de rencontres, notamment avec Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des représentants, et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.