Sous les rayons de Noor Laâyoune 1, la station solaire géante sise en plein désert marocain

La station Noor Laâyoune 1, imposante structure nichée au beau milieu du désert marocain, n’est pas seulement l’un des plus grands projets réalisés dans la région de Laâyoune - Sakia El Hamra. La station solaire géante est aussi une concrétisation de plus dans le registre de l’ambitieuse stratégie du Royaume, audacieux pari sur l’avenir des énergies renouvelables.

Lancé en septembre 2018, moyennant un investissement global de 950 millions de dirhams, le projet dispose d’une capacité de production électrique estimée à 190 gigawatts. Un flux d’énergie propre, neutre en carbone et donc totalement respectueux de l’environnement.

260.000 panneaux… ou 340 terrains de football

Le360 a dépêché ses caméras sur place afin de mettre en lumière l’excellente de ce projet vert, dont l’équipement se compose de plus de 260.000 panneaux solaires, pourvus chacun d’une capacité de 320 watts. Véritables prouesses technologiques, ces panneaux sont dotés d’un système robotique fait de capteurs et de mécanismes autonomes, leur permettant de s’orienter pour suivre en continu les rayons du soleil, tout au long de la journée.

«Le choix du site de Laâyoune s’est fait sur la base de plusieurs critères, notamment la disponibilité du foncier et des infrastructures électriques, mais aussi l’existence de ressources solaires exceptionnelles dans la ville et sa région», explique Abdelkader Hamdi, Directeur Exploitation et Maintenance à la MASEN.

La station, connectée au réseau électrique national, est soumise à des opérations constantes de maintenance et de surveillance par des équipes spécialisées. Objectif, comme l’explique notre interlocuteur: détecter d’éventuels dysfonctionnements et prévenir les possibles pannes, et les traiter dans la plupart des cas à distance, à partir de la salle de contrôle. Avec comme première recommandation d’éviter toute potentielle perte d’énergie.

Lire aussi : Le modèle de développement des provinces du Sud avance à bon rythme, selon une étude du Policy Center

Parmi ces opérations de maintenance, l’une des plus fondamentales consiste dans le nettoyage des panneaux, garant d’une efficacité optimale. Et ce n’est pas une mince affaire: mises bout à bout, les dalles de silicium s’étalent sur une superficie totale de 240 hectares, «soit l’équivalent de 340 terrains de football», illustre avec un sourire Abdelkader Hamdi.

Outre sa sophistication technique et son bilan environnemental, la station Noor Laâyoune 1 a permis de répondre aux besoins croissants, en énergie électrique, de la population et des industriels de la ville et de sa région. «De par sa taille, ce projet permet un rayonnement de la ville de Laâyoune au niveau national et international. Et en ces temps où l’importance du bilan carbone se fait de plus en plus décisive, une telle infrastructure augmente considérablement l’attractivité de la région pour les investissements», conclut-il.