Le Burkina Faso réitère son soutien à la marocanité du Sahara

Au terme d’un entretien avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, la cheffe de la diplomatie burkinabè s’est arrêtée sur l’excellence des relations séculaires «d’amitié et de fraternité» qui existent entre son pays et le Maroc, une nation dont «nous soutenons toujours l’intégrité territoriale», a-t-elle dit. Pour rappel, le Burkina Faso est l’un des nombreux pays africains à avoir ouvert un consulat général, en 2020, à Dakhla.

Evoquant la question du terrorisme, Olivia Ragnaghnèwendé Rouamba a signalé que son pays a de nombreux défis à relever, notamment «sécuritaires». «Le terrorisme a endeuillé notre armée et notre population et affecté sur le plan humanitaire quelque 2 millions de personnes déplacées qui vivent dans des camps», a-t-elle déploré, avant d’indiquer que 40% du territoire du Burkina Faso est «sous l’emprise terroriste».

D’une voix émue, la ministre burkinabè a par ailleurs évoqué la stratégie du président de la transition de son pays, Ibrahim Traoré, qui se décline en quatre principaux aspects: l’instauration de l’intégrité territoriale et la lutte contre le terrorisme, les aspects humanitaires, la refondation de l’Etat et la réconciliation nationale.

Pour sa part, Nasser Bourita a mis en exergue le solide partenariat bilatéral, manifestant le soutien du Maroc au Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. «Le Maroc soutient la stabilité du Burkina Faso, en particulier dans cette phase de son histoire, et le Royaume est convaincu que le Burkina possède les capacités et les moyens pour prendre les mesures adéquates en vue de préserver l’union nationale», a affirmé le ministre.

Le ministre marocain a également annoncé que Rabat a décidé d’accorder une rallonge des bourses au profit du Burkina Faso s’élevant à 50 bourses de plus en 2023 pour les étudiants de ce pays.

Nasser Bourita a par ailleurs fait un détour par les Etats-Unis, suite à une question d’un journaliste, pour évoquer les discussions fructueuses qu’il a eues lundi à Washington avec le secrétaire d’Etat américain Antony J. Blinken. «La visite à Washington intervient dans le cadre des discussions permanentes entre le Maroc et les Etats-Unis, et ce, dans le cadre du partenariat stratégique sur lequel veille SM le Roi Mohammed VI», a-t-il affirmé.

C’était aussi l’occasion d’évoquer des «sujets régionaux liés à l’Afrique du Nord, la région du Sahel, ou le Moyen-Orient. «SM le Roi a toujours dit que ce partenariat avec les Etats-Unis doit s’enrichir et se développer avec l’évolution «afin que ce partenariat soit équilibré», a rappelé Nasser Bourita, ajoutant que les échanges ont porté également sur «le rôle central que joue le Souverain en Afrique et au Moyen-Orient et la contribution du Royaume et du Souverain pour chercher des solutions aux problèmes régionaux».

«La visite a en outre été une occasion, a-t-il souligné, pour confirmer la position des Etats-Unis au sujet du Sahara marocain, en particulier le soutien américain à l’initiative de l’autonomie comme base de solution à ce conflit régional».