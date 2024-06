Hausse des prix: une ONG demande la mise en place d’une instance étatique dédiée à la consommation

La Fédération marocaine des droits du consommateur (FMDC) vient de réagir à la forte inflation des prix depuis la pandémie de la COVID-19. Elle propose au gouvernement de créer une instance étatique spécialement dédiée à la protection des consommateurs. Ce serait un moyen, selon l’ONG, de lutter contre les dysfonctionnements que connaissent les marchés, et qui permettent des hausses souvent injustifiées des prix.

Dans son édition du vendredi 28 juin, Al Ahdath Al Maghribia revient sur la dernière sortie de la FMDC. Pour l’ONG, le consommateur souffre de l’inflation, dans un contexte de manque de structuration du marché marocain. D’après la même source, de nombreux acteurs économiques non régulés ne respectent pas les règles de liberté des prix et de la concurrence, voire enfreignent la loi de protection des droits des consommateurs.

Comme le rapporte le journal, la fédération dénonce dans un communiqué les hausses «illégales» de prix de certains produits. Elle s’interroge également sur le silence des pouvoirs publics et des institutions compétentes. C’est la raison pour laquelle elle propose la création d’un organisme chargé de protéger les consommateurs, ce qui éviterait certaines contraintes administratives et rendrait surtout l’action des pouvoirs publics plus efficace, dans un contexte d’inflation qui nuit au pouvoir d’achat des consommateurs.