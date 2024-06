Inflation: ralentissement de l’indice des prix à la consommation à 0,9% à fin mai, selon le HCP

La tendance au ralentissement des prix à la consommation se confirme. L’indice y correspondant (IPC), publié par le Haut-Commissariat au plan (HCP), est en effet passé à 0,9% au terme des cinq premiers mois de 2024, contre 1,2% à fin mars dernier et 6,1% à fin 2023.

Bank Al-Maghrib tablait sur un ralentissement de l’inflation à 2,2% cette année. Sa composante sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatils et les produits à tarifs publics, devrait osciller autour de 2,3%, estime la Banque centrale.

Le ralentissement observé de l’IPC à fin mai dernier est dû essentiellement aux prix des produits alimentaires (0,4%), alors que ceux des produits non alimentaires ont connu une hausse moyenne de 1,2%.

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 1,2% pour la santé à une augmentation de 3,5% pour les prix des prestations des restaurants et hôtels. On note également un recul des prix à la consommation pour la communication (-0,2%) et la catégorie loisirs & culture (-0,5%).

Une baisse mensuelle en mai

Par ville, la hausse la plus importante de l’IPC a été enregistrée à Laâyoune (3%), alors que Béni-Mellal a connu la baisse la plus prononcée (-0,6%).

Sur un rythme mensuel, l’indice des prix à la consommation a affiché, au cours du mois de mai dernier, un repli de 0,2% par rapport au mois précédent. Cette évolution provient de la baisse de 0,7% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,4% de l’indice des produits non alimentaires.

Pour ce qui est de l’indicateur d’inflation sous-jacente, il aura connu au cours du mois de mai 2024 une progression de 0,1% par rapport au mois d’avril 2024, et de 2,2% par rapport au mois de mai 2023.