GenZ212: le gouvernement sort de son silence et promet dialogue et réformes

La majorité gouvernementale a tenu, ce mardi à Rabat, une réunion de haut niveau présidée par Aziz Akhannouch, chef du gouvernement et président du Rassemblement national des indépendants (RNI). Y ont pris part plusieurs figures de proue des partis de la coalition, parmi lesquelles Fatima Zahra Mansouri et Mohamed Mehdi Bensaid, représentant le Parti Authenticité et Modernité (PAM), ainsi que Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal. La rencontre a également réuni plusieurs membres de l’Exécutif, dont Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, et Mohamed Saad Barada, ministre de l’Éducation nationale, Amine Tehraoui, ministre de la Santé, en plus de Rachid Talbi Alami, président RNI de la Chambre des représentants.

À l’issue de discussions qualifiées de «sérieuses et responsables» dans un communiqué conjoint, la présidence de la majorité a réaffirmé son engagement à traduire dans l’action gouvernementale les orientations royales exprimées lors du dernier discours du Trône. Ces directives seront intégrées dans la préparation de la Loi de Finances 2026, avec un accent particulier sur l’aménagement équilibré des territoires, la réduction des inégalités sociales et spatiales, ainsi que la promotion d’un modèle de développement inclusif et durable.

Priorités partagées

S’agissant des expressions citoyennes, et notamment des mobilisations de la jeunesse représentées par le collectif GenZ212, le gouvernement a souligné son «écoute attentive et sa compréhension des revendications sociales». Il affirme sa volonté de répondre de manière positive et responsable à ces attentes, en privilégiant le dialogue au sein des institutions et dans les espaces publics. L’exécutif considère que le dialogue et la discussion constituent les seuls moyens de traiter efficacement les problématiques nationales, tout en saluant l’action mesurée des forces de l’ordre, qui intervient dans le strict respect des procédures légales.

Concernant le secteur de la santé, le gouvernement reconnaît les difficultés structurelles accumulées depuis plusieurs décennies et affirme que les ambitions de réforme portées par la jeunesse convergent avec les priorités de l’exécutif. Depuis sa prise de fonction, le gouvernement a lancé un vaste chantier de modernisation de la santé, qui inclut la création de groupes de santé territoriaux, la réhabilitation des hôpitaux à tous les niveaux et l’augmentation du nombre de professionnels de santé pour répondre aux standards internationaux, lit-on. L’exécutif rappelle que les résultats de ces réformes ne peuvent être mesurés de manière immédiate en raison de l’ampleur des chantiers en cours. Il se dit également ouvert aux initiatives parlementaires et aux propositions des acteurs de la société civile visant à améliorer le système de santé et à répondre aux attentes de tous les Marocains.

La majorité gouvernementale a réaffirmé son engagement à poursuivre la mise en œuvre de son programme basé sur le renforcement de l’État social, en s’inscrivant dans la continuité du chantier royal de protection sociale. Les réformes en cours dans les secteurs de la santé et de l’éducation, le soutien à l’investissement public et privé, la création d’emplois, l’accès au logement, l’autonomisation des jeunes, la gestion durable de l’eau et la modernisation de la justice constituent autant de mesures destinées à renforcer le contrat social entre l’État et les citoyens, lit-on encore. Le gouvernement souligne que ces réformes sont essentielles pour répondre aux aspirations exprimées par la jeunesse et pour faire avancer le pays vers un développement inclusif et durable.