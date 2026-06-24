Genève: l’UNFPA salue un partenariat «stratégique» avec le Maroc sur les droits humains

Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et le Maroc consolident leur coopération autour de plusieurs priorités majeures liées aux droits humains, à la santé et à l’égalité de genre, avec une forte orientation vers les interventions de terrain et l’appui aux politiques publiques.

C’est ce qu’a rappelé Alfonso Barragues, directeur adjoint du bureau de liaison de l’UNFPA, ce mardi 23 juin à Genève, à l’issue d’une rencontre avec le délégué interministériel aux droits de l’Homme, El Habib Belkouch, en marge de la 62ème session du Conseil des droits de l’Homme.

Parmi les principaux axes de ce partenariat figurent l’amélioration de la santé maternelle et la réduction de la mortalité liée à la grossesse et à l’accouchement. L’UNFPA entend également renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que contre les pratiques préjudiciables à leurs droits, notamment le mariage précoce.

Le programme accorde par ailleurs une place centrale à l’élargissement de l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Pour Alfonso Barragues, l’enjeu est de garantir une couverture équitable sur l’ensemble du territoire, en rapprochant ces prestations des populations grâce à un maillage renforcé des structures de soins. «L’accès des femmes et des filles aux services de santé, y compris à la santé sexuelle et reproductive, doit être assuré dans tout le pays, non seulement dans les hôpitaux, mais aussi au niveau des centres de santé primaires», a-t-il souligné.

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Au-delà des thématiques sectorielles, l’UNFPA accompagne les institutions marocaines dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Ce soutien est apporté à plusieurs départements ministériels, notamment ceux de l’Éducation, de la Santé et de la protection sociale.

Alfonso Barragues souligne ainsi que l’organisation est engagée pour «assister les différents ministères concernés dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques», confirmant une approche transversale et intégrée.

Un partenariat ancré dans le terrain

Cette coopération repose sur une conviction forte selon laquelle l’impact réel des politiques publiques dépend de leur mise en œuvre au niveau local. L’UNFPA rappelle ainsi son engagement auprès des organisations de femmes et des jeunes, en lien étroit avec les autorités marocaines.

Dans cette perspective, le partenariat avec la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme s’inscrit dans une logique de suivi et d’application des recommandations internationales, en transformant les engagements en actions concrètes sur le terrain. «Pour nous, le partenariat avec la DIDH est un partenariat stratégique», ajoute-t-il, illustrant la volonté de l’UNFPA de s’inscrire dans une dynamique durable aux côtés du Maroc pour la promotion et la mise en œuvre effective des droits humains.