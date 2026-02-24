Genève: le Maroc en première ligne à la 61ème session du Conseil des droits de l’Homme

Le Maroc, à travers le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et l’Alliance mondiale des conseils des droits de l’Homme qu’il préside, a entamé une participation active à la 61ème session du Conseil onusien des droits de l’Homme à Genève.

Ouverte lundi dans la capitale suisse, cette session s’annonce dense. Amina Bouayach, présidente du CNDH et de l’Alliance mondiale, a expliqué, dans un entretien accordé à Le360, que les travaux de cette session seront riches et fructueux, eu égard aux divers thèmes qui seront abordés à cette occasion.

Le CNDH apportera sa contribution sur quatre thèmes majeurs, dont celui de la lutte contre la torture. À ce propos, la présidente du CNDH interviendra au sujet d’une charte proposée par la Rapporteuse spéciale sur la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. «Cette charte vise à soutenir les victimes, les rescapés et leurs familles», selon Amina Bouayach.

Une autre thématique concernera le droit au financement du développement. Enfin, un axe important portera sur la santé et le climat, en lien avec les changements climatiques et le droit à un environnement sain.

Plus globalement, l’ordre du jour de cette session, qui se tient jusqu’au 31 mars prochain, comprend plus de 80 rapports ainsi qu’une vingtaine de débats interactifs prévus avec des experts indépendants et des titulaires de mandats.

Outre Amina Bouayach et l’ambassadeur du Maroc auprès de l’Office des Nations unies à Genève, Omar Zniber, le Royaume est représenté par une délégation conduite par le délégué interministériel aux droits de l’Homme, Mohamed El Habib Belkouch.

Lors de son entretien avec Le360, la présidente du CNDH a également évoqué les inondations qu’a récemment connues le Maroc. Elle a estimé que cette catastrophe a été très bien gérée par l’État et les autorités locales, saluant «la mobilisation des autorités publiques, qui ont assuré le transfert des populations sinistrées à travers un dispositif logistique multidimensionnel et coordonné, mobilisant divers moyens de transport».

Elle a ajouté que le retour des populations s’est effectué rapidement, le dispositif ayant veillé au respect de l’équilibre familial. Amina Bouayach a par ailleurs indiqué que le CNDH suit de près la campagne de soutien pour la réhabilitation des édifices et des habitations touchés.

À Genève, le Maroc ne se contente pas d’une présence protocolaire. En investissant les débats de fond et en articulant ses positions autour de la protection des droits, du développement et de la résilience face aux crises, il cherche à inscrire son action dans une dynamique internationale où la parole institutionnelle se veut à la fois normative et opérationnelle.