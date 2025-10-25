CNDH: Amina Bouayach décorée de l’Ordre du mérite professionnel 2025 à Madrid

La présidente du Conseil national des droits de l’Homme, Amina Bouayach, a reçu l’Ordre du mérite professionnel 2025 lors du huitième Congrès international sur les droits de l’Homme, à Madrid.

Le Prix du mérite professionnel, distinction attribuée par le comité scientifique dudit congrès, réuni récemment dans la capitale espagnole, émane d’un collège d’universitaires, d’experts et de magistrats représentant plusieurs pays. Cette récompense lui a été remise en hommage à son «parcours remarquable» au service des droits de l’Homme au Maroc et en Afrique.

Parmi les lauréats précédents figurent Roberto de Caldas, ancien président de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, et Raquel Caballero, défenseure des droits de l’Homme au Salvador.

Amina Bouayach préside également l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’Homme. La cérémonie de remise s’est tenue à Madrid dans le cadre du congrès organisé par l’Université Rey Juan Carlos, en partenariat avec plusieurs universités européennes — notamment l’Université de Rzeszów (Pologne) et l’Université de Las Palmas de Gran Canaria (Espagne) — ainsi qu’avec le Tribunal électoral supérieur du pouvoir judiciaire fédéral du Mexique.