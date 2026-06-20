Le Maroc prend part à la 62e session du Conseil des droits de l’Homme à Genève

Le jeudi 25 juin à Genève, le Maroc coorganisera une conférence internationale sous le thème: «Protection des droits de l’Homme à travers la prévention de la corruption».

Cette participation sera marquée par une présence active du Royaume dans les débats internationaux relatifs à la promotion et à la protection des droits humains, ainsi que par l’organisation d’un événement parallèle d’envergure.

Le jeudi 25 juin, le Maroc coorganisera une conférence internationale sous le thème: «Protection des droits de l’Homme à travers la prévention de la corruption». Cette rencontre est initiée en partenariat entre la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme et l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, institution indépendante présidée par Mohamed Benalilou.

L’événement se tiendra en collaboration avec la mission permanente du Maroc auprès des Nations Unies et connaîtra la participation d’experts internationaux, notamment le doyen de l’Académie internationale de lutte contre la corruption basée à Vienne.

Cette conférence constituera un espace d’échange autour des meilleures pratiques et des expériences comparées, tout en mettant en lumière l’expérience marocaine en matière d’articulation entre politiques de droits humains et mécanismes de lutte contre la corruption.

Renforcer la coordination institutionnelle

Au-delà du partage d’expertise, cette initiative vise à renforcer la complémentarité entre les différents mécanismes nationaux concernés, qu’il s’agisse des institutions de droits de l’Homme, des organes de prévention de la corruption ou encore des instances chargées du suivi des engagements internationaux.

Elle permettra également de souligner l’importance d’une approche intégrée dans la mise en œuvre des politiques publiques liées aux droits fondamentaux.

En marge de cette session, Mohamed Habib Belkouch devrait tenir plusieurs réunions bilatérales avec des responsables onusiens. Ces échanges porteront sur les grandes questions liées à la promotion des droits de l’Homme.

La délégation marocaine présentera également les conclusions de l’atelier international organisé au Maroc les 5 et 6 juin 2026, consacré à l’évaluation du mécanisme de l’Examen périodique universel et à ses perspectives d’évolution.

Par ailleurs, le Maroc prendra part, le mardi 23 juin, à une rencontre dédiée à la présentation des conclusions du «Dialogue de Glion 11», dont il a été partenaire. Cette réunion portera sur le thème: «Pékin après 30 ans: mobilisation du système des droits de l’Homme des Nations Unies pour progresser vers l’égalité de genre et la pleine jouissance des droits des femmes et des filles».