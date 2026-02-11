Politique

Fortes pluies et rafales de vent, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces

Panneau de signalisation annonçant un risque de vent latéral. . DR

De fortes pluies avec orages et risque de grêle ainsi que de fortes rafales de vent sont prévues, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/02/2026 à 13h45
4 min de lecture

Ainsi, des pluies fortes avec orages et risque de grêle (40 à 65 mm) sont attendues de vendredi à 06h00 à samedi à la même heure dans les provinces d’Al Hoceima, Khémisset, Béni Mellal, El Hajeb, Ifrane, Khénifra, Sefrou, Taounate, Taza, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache, Ouezzane, Tanger-Assilah, Tétouan et M’Diq-Fnideq, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des pluviométries entre 30 et 40 mm, est également prévu à Driouch, Salé, Rabat, Kénitra, Skhirat-Témara, Fès, Moulay Yaâcoub, Meknès, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Benslimane, Khouribga, Azilal et Guercif.

Aussi, des rafales de vent fortes (70 à 85 km/h) sont prévues de vendredi à 06h00 à samedi à 06h00, dans les provinces de M’Diq-Fnideq, Tinghir, Sidi Slimane, Rabat, Driouch, Jerada, Berkane, Nador, Oujda-Angad, Taourirt, Sidi Kacem, Salé, Tata, Ouarzazate, Taroudant, Skhirat-Témara, Azilal, Béni Mellal, Errachidia, Ifrane, Khénifra, Meknès, El Hajeb, Moulay Yaâcoub, Ouezzane, Fès, Sefrou, Midelt, Boulemane, Guercif, Guelmim, Kénitra, Khémisset, Sidi Ifni, Tiznit, Al Haouz, Tanger-Assilah, Zagora, Figuig, Al Hoceima, Taounate, Taza, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache et Tétouan.

