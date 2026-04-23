Politique

Formation professionnelle: Sekkouri et Tricha enterrent la hache de guerre

Younes Sekkouri, ministre de l’Emploi, lors de son passage sur la chaîne 2M le 22 avril 2026. À l’arrière-plan figurent Loubna Tricha, directrice générale de l’OFPPT, et Hicham Sabiry, secrétaire d’État chargé de l’Emploi.

Après une période marquée par des divergences publiques, le ministre de l’Emploi Younes Sekkouri et la directrice de l’OFPPT Loubna Tricha affichent désormais un front uni. Leur apparition conjointe hier sur 2M acte un apaisement des relations, dans un contexte de réformes attendues du secteur de la formation professionnelle.

Par Wadie El Mouden
Le 23/04/2026 à 11h45

Après plusieurs mois de divergences exposées au grand jour, le ministre de l’Emploi Younes Sekkouri et la directrice générale de l’OFPPT, Loubna Tricha, ont affiché une réconciliation appuyée lors du passage du ministre sur la chaîne 2M, dans l’émission «Sa3at Assaraha». Au-delà des mots, le langage des images a fortement contribué à faire passer le message. Un cadrage soigneusement choisi montrait le ministre entouré de deux responsables avec lesquels ses relations avaient été particulièrement tendues ces derniers mois, envoyant ainsi un signal clair d’apaisement.

D’une part, le secrétaire d’État à l’Emploi, Hicham Sabiry, dont certains médias imputent au ministre la mise à l’écart et le retard dans la publication du décret fixant ses prérogatives. D’autre part, Loubna Tricha, figure centrale d’une précédente controverse avec le ministre, aujourd’hui visiblement dépassée au profit d’une séquence de rapprochement.

Cette mise en scène tranche avec la vive polémique qui avait opposé les deux responsables début novembre. À l’époque, Loubna Tricha avait publié un communiqué incisif, exprimant son «étonnement» et sa «vive stupéfaction» face aux déclarations de Younes Sekkouri sur la gestion des bourses des stagiaires. Elle y rejetait fermement la responsabilité des retards sur la tutelle, pointant plutôt des lenteurs administratives externes à l’OFPPT. L’office public avait également alerté sur des blocages budgétaires persistants, notamment un retard de plusieurs mois dans le déblocage d’une enveloppe estimée à 1,5 milliard de dirhams, impactant directement des projets stratégiques comme les Cités des métiers et des compétences. Ce programme, inscrit dans une dynamique nationale, avait même connu un arrêt de 14 mois faute de réunions du comité de pilotage.

Lire aussi : Younes Sekkouri annonce un accord pour muscler la formation professionnelle privée

Mais hier, sur le plateau de 2M, le ton a radicalement changé. Loubna Tricha a multiplié les signes d’adhésion aux propos du ministre, tandis que ce dernier n’a pas tari d’éloges à son égard. «Une femme gentille et souriante», a-t-il affirmé, tout en reconnaissant que «dans le cadre du travail, des divergences peuvent exister». Insistant sur la primauté des orientations gouvernementales et royales, Younes Sekkouri a salué «une femme loyale et patriote, une véritable servante de son pays», mettant en avant son rôle déterminant dans la réalisation des Cités des métiers et des compétences.

Cette séquence médiatique marque un tournant dans les relations entre le ministère et l’OFPPT, au moment où le programme des Cités des Métiers et des Compétences (CMC) touche à son but. Le déploiement arrive à maturité avec 12 structures désormais réparties sur l’ensemble des régions du Royaume.

Elle s’inscrit également dans un contexte de recomposition du secteur. À l’occasion de la session d’avril du dialogue social, le gouvernement envisage d’introduire une inflexion majeure dans la gestion de la formation professionnelle continue dans le secteur privé. Dans cette perspective, l’Exécutif planche sur la création d’une nouvelle structure, distincte de l’OFPPT, visant à renforcer la gouvernance et à optimiser les mécanismes de gestion.

Par Wadie El Mouden
Le 23/04/2026 à 11h45
#Younes Sekkouri#Loubna Tricha#Maroc#Formation professionnelle#OFPPT#Hicham Sabiry#2M

LEs contenus liés

Politique

La directrice de l’OFPPT tacle son ministre Younes Sekkouri sur les retards de bourses

Economie

Emploi: Younes Sekkouri lance «IDMAJ» pour l’insertion de 30.000 jeunes non diplômés

People

Info360. Le ministre de l’Emploi, Younes Sekkouri s’est marié, voici l’heureuse élue

Economie

Younes Sekkouri annonce un accord pour muscler la formation professionnelle privée

Articles les plus lus

1
Les princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, accompagnées de Brigitte Macron, assistent au spectacle d’ouverture du Théâtre royal de Rabat
2
Étudiants marocains en France: le gouvernement français annonce une réforme radicale pour la rentrée universitaire 2026
3
Architecture, ingénierie acoustique, espaces... Tout savoir sur le Théâtre royal de Rabat
4
Un laboratoire à ciel ouvert: comment l’exercice African Lion combine innovation et terrain
5
Du méchoui à minuit
6
Le Polisario organisation terroriste: le sénateur Ted Cruz interpelle le département d’État… qui «enquête»
7
Ce que dit l’inauguration de l’usine de Pratt & Whitney à Nouaceur sur l’écosystème aéronautique national
8
Hammouchi en Suède: une visite à forte portée stratégique et une lettre d’intention qui structure l’avenir
Revues de presse

Voir plus