People

Info360. Le ministre de l’Emploi, Younes Sekkouri s’est marié, voici l’heureuse élue

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

Loin des caméras et des codes mondains de la vie politique, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, s’est récemment uni dans la plus grande discrétion.

Par Wadie El Mouden
Le 07/01/2026 à 12h17

La cérémonie de mariage s’est tenue, avant la fin de l’année, à Tanger, au sein de la maison familiale de la mariée, une jeune architecte originaire de la ville du Détroit, a appris Le360 de source sûre. Ce cadre familial restreint traduit la volonté du couple de célébrer cet événement dans une atmosphère intime et sobre.

La célébration s’est déroulée en présence des seuls proches des deux familles, sans aucun responsable politique. Aucun membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), formation du ministre, ni membre du gouvernement n’a pris part à la cérémonie.

Lire aussi : Entretien. Younes Sekkouri annonce un décret imminent pour structurer les métiers de l’aviation avec la RAM

Selon nos informations, les jeunes mariés ont choisi de passer quelques jours à Marrakech pour célébrer le début de leur vie commune, dans la plus grande discrétion. Un mariage célébré loin des projecteurs, qui traduit la volonté du ministre et de son épouse de préserver l’intimité de ce moment privilégié, à l’écart de l’agitation de la vie publique.

Par Wadie El Mouden
Le 07/01/2026 à 12h17
#emploi#Younes Sekkouri#mariage#Tanger

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Entretien. Younes Sekkouri annonce un décret imminent pour structurer les métiers de l’aviation avec la RAM

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Younes Sekkouri annonce un accord pour muscler la formation professionnelle privée

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

La directrice de l’OFPPT tacle son ministre Younes Sekkouri sur les retards de bourses

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Younes Sekkouri annonce l’élaboration d’une carte nationale de l’emploi pour mieux aligner formation et marché du travail

Articles les plus lus

1
Du Venezuela à l’Algérie: ces parallèles qui augurent du pire pour Tebboune & Co
2
CAN 2025. Provocations, gestes déplacés et insultes: quand les joueurs algériens dérapent après la victoire face à la RD Congo
3
Info360. Le ministre de l’Emploi, Younes Sekkouri s’est marié, voici l’heureuse élue
4
Désaccords au sommet du pouvoir algérien: qui de Chengriha ou Tebboune va écarter l’autre?
5
Il nous faut créer une Union Rationaliste Marocaine
6
Maroc–Israël: un nouveau plan d’action militaire pour consolider un partenariat stratégique en 2026
7
L’Algérie risque d’apparaître comme le dernier État colonial en Afrique
8
Barrages: 246 Mm³ gagnés en une journée, le taux de remplissage frôle 44%
Revues de presse

Voir plus