Info360. Le ministre de l’Emploi, Younes Sekkouri s’est marié, voici l’heureuse élue

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

La cérémonie de mariage s’est tenue, avant la fin de l’année, à Tanger, au sein de la maison familiale de la mariée, une jeune architecte originaire de la ville du Détroit, a appris Le360 de source sûre. Ce cadre familial restreint traduit la volonté du couple de célébrer cet événement dans une atmosphère intime et sobre.

La célébration s’est déroulée en présence des seuls proches des deux familles, sans aucun responsable politique. Aucun membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), formation du ministre, ni membre du gouvernement n’a pris part à la cérémonie.

Selon nos informations, les jeunes mariés ont choisi de passer quelques jours à Marrakech pour célébrer le début de leur vie commune, dans la plus grande discrétion. Un mariage célébré loin des projecteurs, qui traduit la volonté du ministre et de son épouse de préserver l’intimité de ce moment privilégié, à l’écart de l’agitation de la vie publique.