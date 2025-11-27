Exclusif. Résolution 2797, «un soutien pour l’Afrique»: trois grands dirigeants africains témoignent

La résolution 2797 du Conseil de sécurité s’inscrit, aux yeux de Rabat et de ses soutiens, dans la dynamique internationale qui consacre le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme l’option la plus crédible et la plus pragmatique pour mettre un terme à ce différend régional.

En marge de la 17ème édition des MEDays, organisée par l’Institut Amadeus à Tanger, le président gambien Adama Barrow a revendiqué la constance de la position de son pays. «Nous avons toujours soutenu le Maroc et notre soutien se poursuivra après cette résolution de l’ONU, parce que nous croyons que la stabilité de la région sera très importante», a-t-il déclaré, soulignant par ailleurs le rôle du Royaume dans le renforcement des liens interafricains. «Le Maroc se développe et avance, donc il a besoin de notre soutien, et la Gambie continuera à le soutenir», a-t-il conclu.

Même tonalité du côté du président libérien Joseph Boakai, également présent à l’événement qui se tient à Tanger du 26 au 29 novembre, qui a rappelé que son pays a «toujours apporté un très grand soutien au Royaume», qu’il a qualifié de puissance africaine émergente. «Nous sommes très heureux d’être aux côtés de son engagement véritable auprès de l’Afrique», a-t-il affirmé. Évoquant le positionnement du Libéria au sein du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, il a précisé à notre micro que cet appui s’inscrivait dans une perspective plus large: contribuer à la consolidation de l’Afrique et au renforcement de son rôle comme force majeure sur la scène internationale.

Pour sa part, le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre a indiqué que la Somalie, elle aussi membre non permanent du Conseil de sécurité, avait voté en faveur de la résolution 2797, réitérant l’attachement de son pays à «une solution fraternelle» fondée sur «la paix et le dialogue entre frères». Abordant le volet bilatéral, il a exprimé la volonté de Mogadiscio de raffermir la coopération avec le Maroc, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, mettant en avant le potentiel de son pays, doté de ressources importantes et de l’un des plus longs littoraux d’Afrique. «Cela permettra une coopération et des investissements entre le Maroc et la Somalie, notamment dans le domaine de la pêche et de l’élevage», a-t-il conclu.

À noter que la 17ème session des MEDays a décerné le Prix MEDays 2025 aux présidents de la Gambie et du Libéria, ainsi qu’au Premier ministre de la Somalie.