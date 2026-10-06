Évacuation de la plage de Tarajalito, à Sebta: plus de 1.200 migrants choisissent le retour volontaire

L’évacuation menée par les autorités de Ceuta marque un tournant significatif dans la gestion du dossier migratoire, avec le démantèlement complet du campement informel qui s’était installé depuis plusieurs mois sur la plage de Tarajalito. Cette vaste opération, qui s’est déroulée durant deux journées consécutives (dimanche et lundi), a ciblé un site précaire abritant à l’origine près de 3.000 migrants irréguliers, entrés massivement dans l’enclave espagnole les 30 et 31 juillet derniers, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 7 octobre.

Dès les premières heures de la matinée de dimanche, une mobilisation d’envergure a été enclenchée au centre-ville de Sebta. Des centaines d’éléments de la police nationale, de la Guardia civil et des forces armées ont été déployés pour boucler et sécuriser le périmètre. L’intervention s’est déroulée de manière pacifique, sans heurts ni confrontations notables entre les forces de l’ordre et les jeunes migrants qui occupaient les lieux depuis des semaines.

L’un des faits marquants de cette opération réside dans le choix opéré par un nombre considérable d’occupants, écrit Al Ahdath Al Maghribia. Pas moins de 1.200 migrants, soit près de la moitié de la population totale du campement, ont exprimé leur volonté explicite de bénéficier d’un retour volontaire. Plutôt que d’être transférés vers le campement provisoire initialement mis en place près du point de passage, ils ont opté pour une issue directe vers leur région d’origine.

Les migrants ayant choisi le rapatriement volontaire ont été acheminés vers le Centre de séjour temporaire pour étrangers de Tarajal. Sur place, les autorités espagnoles ont procédé à l’identification rigoureuse de leur identité avant d’entamer les procédures de leur transfert officiel vers les autorités marocaines au passage de Tarajal. Le reste des occupants a été redirigé vers des structures d’hébergement provisoire aménagées en urgence à proximité de la zone.

Le ministre de la Politique territoriale espagnol, Ángel Víctor Torres, a tenu à saluer le succès de cette intervention à travers une publication sur les réseaux sociaux, soulignant que l’évacuation intégrale de la plage de Tarajalito s’était achevée sans le moindre incident. Des images aériennes et terrestres diffusées à cette occasion montrent le littoral de Sebta totalement libéré de ses tentes de fortune, alors que des équipes spécialisées s’activent désormais pour nettoyer et réhabiliter les lieux, après plus de deux mois d’occupation illégale.