Entretien. Pour le président de l’Union des Comores, la résolution 2797 est «une victoire partagée» avec le Maroc

Le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a estimé que la résolution 2797 de l’ONU sur le Sahara constitue non seulement une victoire pour le Maroc, mais aussi pour son propre pays, qui compte parmi les tout premiers à avoir soutenu le Royaume dans ce dossier.

S’exprimant au micro du 360 en marge de la séance de clôture de la 17ème session des MEDays, le chef de l’État comorien a réaffirmé avec force que son pays est «fier d’avoir été parmi les premiers à soutenir le Maroc pour retrouver effectivement sa souveraineté sur le Sahara». Un soutien de longue date, ancré dans une relation politique et symbolique que Moroni revendique comme l’une des plus constantes du continent.

«Le Maroc et les Comores sont unis depuis belle lurette. Nous avons toujours plaidé pour la cause marocaine et nous sommes le premier pays à avoir ouvert un consulat à Laâyoune, montrant ainsi notre solidarité avec Sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste», a déclaré le président comorien. Il a ajouté que la nouvelle résolution onusienne, adoptée à une large majorité, «pour nous, c’est une victoire», laissant entendre qu’elle consacre des années d’alignement diplomatique et d’engagement assumé.

Le président Azali Assoumani a également formulé l’espoir que le combat mené par le roi Mohammed VI pour obtenir un consensus international autour de la solution marocaine s’achève très prochainement. Selon lui, «l’émergence du Maroc, la place du Maroc ont besoin d’une paix durable pour pouvoir contribuer au développement et au progrès du continent africain».

Par ces propos, le chef de l’État comorien souligne que la stabilité du Royaume dépasse le cadre strictement national et constitue l’un des leviers essentiels pour le futur du continent.

Interrogé par ailleurs sur la bataille climatique que mènent sans relâche les Îles Comores, le président Azali Assoumani a rappelé avec gravité que son pays «vit effectivement les conséquences du climat, la montée des eaux, l’effondrement des montagnes et nous sommes en train de nous battre contre l’environnement et la pollution». Une réalité brutale pour cet archipel particulièrement exposé, où chaque saison apporte son lot de fragilités nouvelles.

«Il y a des pollueurs de l’environnement et nous en payons le prix, mais nous devons assumer, nous n’avons pas le choix», a regretté le chef de l’État comorien, appelant à une prise de conscience globale. Il a insisté sur l’urgence d’une «transition» et d’une «adaptation» face à une mer qui avance inexorablement. Selon lui «on ne peut pas arrêter maintenant la mer de monter, mais il faut trouver une solution et s’adapter à la transition», a-t-il poursuivi, avant d’exhorter à «tourner enfin la page du fossile». Et d’ajouter, lucide: «Mais on doit vivre avant tout ça».

Abordant ensuite la coopération avec le Maroc, le président Azali Assoumani a expliqué qu’il est «bien placé pour parler de ce sujet» car il se considère comme «un produit du Maroc». Une formule forte, révélatrice d’un lien personnel et politique profondément ancré. Il a souligné que de nombreux leaders politiques et institutionnels comoriens «ont fait les études au Maroc», un héritage qui explique, selon lui, la solidité et la longévité du partenariat entre les deux pays. «Nous sommes fiers de cette coopération qui a toujours continué jusqu’ici», a-t-il affirmé, tout en exprimant le souhait que cette relation «puisse être bénéfique à nos deux pays et à nos deux peuples».

En réaffirmant avec force le soutien constant de Moroni à la souveraineté du Maroc, le président Azali Assoumani rappelle que l’avenir du continent se construira sur des alliances solides, une stabilité durable et une vision commune. Entre solidarité diplomatique, défis climatiques et coopération stratégique, le partenariat maroco-comorien continue de s’affirmer comme l’un des plus fidèles et des plus résolus d’Afrique.