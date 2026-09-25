Élue députée, Nabila Rmili conserve son fauteuil de maire de Casablanca

La maire de Casablanca a été élue, mercredi 23 septembre, députée au titre de la liste régionale du Rassemblement national des indépendants (RNI) dans la circonscription de Casablanca-Settat, avec 103.132 voix.

Son élection au Parlement ne l’oblige toutefois pas à abandonner ses fonctions à la tête de la capitale économique. «Il n’y a pas d’incompatibilité entre le mandat de députée et la présidence d’un conseil communal», assure au 360 un proche de Nabila Rmili.

Cette situation découle notamment des modifications apportées en 2026 à la loi organique relative à la Chambre des représentants. Le nouveau dispositif a revu les règles d’incompatibilité qui s’appliquaient depuis la réforme de 2021. La nouvelle rédaction de l’article 13 interdit notamment le cumul avec la présidence d’un conseil régional, mais ne prohibe pas le cumul entre un mandat de député et la présidence d’un conseil communal.