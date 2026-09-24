Législatives: les premières réactions de M’barek Hammia et El Khattat Yanja après leur élection à Oued Ed-Dahab

L’annonce des résultats des élections législatives a été accueillie dans une ambiance festive par M’barek Hammia et El Khattat Yanja. Les deux candidats remportent les deux sièges de la circonscription d’Oued Ed-Dahab à la Chambre des représentants.

M’barek Hammia, du Parti de l’Istiqlal, arrive en tête de la circonscription (11.062 votes). El Khattat Yanja, qui conduisait la liste du Parti Authenticité et Modernité (PAM), se classe deuxième (6.700 voix).

Dans une déclaration pour Le360, M’barek Hammia a salué le déroulement du scrutin. «On félicite tout un chacun à Dakhla-Oued Ed-Dahab pour la réussite de cette étape électorale et démocratique importante dans notre pays, ainsi que les gagnants de ces élections dans les provinces d’Oued Ed-Dahab et d’Aousserd», a-t-il déclaré.

«Je remercie les électeurs et les militants du Parti de l’Istiqlal qui m’ont fait confiance. Les résultats étaient mérités», a-t-il affirmé. Il voit dans ce score la confirmation de l’ancrage de sa formation dans la région. «L’Istiqlal a toujours trôné en tête des résultats électoraux indépendamment des noms», a-t-il soutenu. M’barek Hammia dit mesurer la responsabilité qui l’attend. «La confiance du citoyen envers le Parti de l’Istiqlal s’est agrandie et de grands rendez-vous s’imposent à nous. Nous mettons donc en avant l’avenir de la région et de notre pays», a-t-il déclaré.

El Khattat Yanja a, quant à lui, partagé la joie de la victoire avec sa famille et son entourage. Il a d’abord remercié les militants de son parti «pour ce résultat positif, ayant permis d’obtenir trois députés à Dakhla et Aousserd».

L’élu a replacé ce succès local dans le résultat national de sa formation. Il a félicité la coordinatrice de la direction collégiale du PAM et les membres du bureau politique pour la première place obtenue par le parti sur la scène politique nationale, avec 97 sièges. «Cela représente une grande victoire pour le PAM», a-t-il souligné.

El Khattat Yanja dit vouloir porter les attentes de la population de Dakhla et de la région sous la coupole du Parlement. «J’espère que nous aurons devant nous de nombreux programmes positifs qui accompagneront la dynamique du développement sur l’ensemble du territoire national, et particulièrement dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab», a-t-il déclaré.