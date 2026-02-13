Drâa Tafilalet: inauguration du nouveau cimetière de Bougafer en hommage aux goumiers marocains

Lors de l'inauguration du cimetière et carré militaire d’Alnif-Bougafer, dans la région de Drâa-Tafilalet le 12 février 2026, en présence de responsables marocains et français.

Une cérémonie officielle s’est tenue à Alnif-Bougafer, en présence de responsables marocains et français, à l’occasion de l’inauguration du nouveau cimetière et du carré militaire du site. Cet événement symbolique honore la mémoire des soldats marocains et cherche à renforcer les liens historiques unissant le Maroc et la France.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Quentin Teisseire, consul général de France à Marrakech, accompagné de Evence Richard, directeur de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des Armées, ainsi que de Marie-Christine Verdier-Jouclas, directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG).

La restauration complète du site a été réalisée grâce au financement du ministère français des Armées et de son opérateur, l’ONaCVG. Cette opération s’inscrit dans une démarche de sauvegarde et de valorisation du patrimoine mémoriel partagé entre les deux pays. Le cimetière abrite notamment les sépultures de quinze goumiers marocains tombés lors de la bataille de Bougafer, qui s’est déroulée entre le 13 février et le 25 mars 1933.

Au-delà de sa dimension commémorative, cette inauguration traduit la volonté commune du Maroc et de la France de préserver et de transmettre une mémoire fondée sur le respect et la reconnaissance mutuels. Elle constitue également un moment de recueillement et d’hommage aux soldats marocains dont l’engagement, au fil de l’histoire, a contribué à forger des liens durables entre les deux nations.