Diplomatie: Dimiter Tzantchev, nouveau chef de la délégation de l’UE au Maroc

La délégation de l’Union européenne au Maroc accueille un nouveau chef de mission en la personne de Dimiter Tzantchev. Diplomate aguerri, il succède à Jérôme Bonnafont et prend ses fonctions à Rabat, fort d’un parcours jalonné d’expériences au carrefour de la diplomatie bulgare, européenne et multilatérale.

Issu du service diplomatique de son pays, Dimiter Tzantchev a occupé de hautes responsabilités au ministère bulgare des Affaires étrangères, notamment en tant que vice-ministre, porte-parole, conseiller diplomatique du Président de la République, puis chef du Département du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord. Il a également représenté la Bulgarie auprès des Nations unies et des organisations internationales à Genève, ainsi qu’en Israël en qualité d’ambassadeur.

M. Nasser Bourita a reçu, ce jour à Rabat, M. Dimiter Tzantchev, venu lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en sa qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l'Union Européenne auprès de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pic.twitter.com/pX2VBtTTtt — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) September 8, 2025

À Bruxelles, il a marqué la scène européenne en tant que Représentant permanent de la Bulgarie auprès de l’Union européenne entre 2012 et 2021. Doyen du Comité des représentants permanents (COREPER II) de 2017 à 2021, il avait présidé cette instance durant la première présidence rotative bulgare du Conseil de l’UE en 2018. Son rôle fut déterminant dans l’accompagnement des processus de décision européens et dans la conduite des négociations interinstitutionnelles.

Plus récemment, entre 2021 et 2025, il a dirigé la Délégation de l’Union européenne en Israël, où il a consolidé le dialogue euro-israélien dans un contexte géopolitique complexe.

Diplômé en études arabes ainsi qu’en droit et relations internationales à l’Université de Sofia Saint-Clément d’Ohrid, l’ambassadeur a complété son cursus par des formations en politique européenne de sécurité et de défense au Collège européen de sécurité et de défense à Bruxelles (CESD), et en pratique diplomatique et négociations internationales à l’Institut international d’administration publique de Paris, aujourd’hui intégré à l’ENA.

Polyglotte, il maîtrise le français, l’anglais, l’arabe, l’hébreu et le russe, un atout supplémentaire dans l’exercice de sa mission. Son arrivée à Rabat s’inscrit dans un contexte où le partenariat maroco-européen connaît de nouveaux développements, appelant à un renforcement du dialogue politique, économique et culturel entre les deux rives.