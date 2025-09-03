Diplomatie: la Belgique sur le point de reconnaître la marocanité du Sahara

À la suite de la visite effectuée à Rabat en janvier 2025 par le ministre belge des Affaires étrangères, visite au cours de laquelle il a qualifié l’initiative marocaine d’autonomie de 2007 d’«effort sérieux et crédible» et de «très bonne base pour une solution acceptée par les parties», les prémices d’une reconnaissance de la marocanité du sahara par la Belgique semblent se dessiner. Des fuites émanant du Parlement belge, révélées par certains médias du pays, évoqueraient des préparatifs pour soumettre au vote la position officielle de la Belgique sur cette question avant la fin de l’année, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 4 septembre.

Bruxelles s’apprêterait ainsi à officialiser son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, rejoignant ainsi le camp des nations européennes ayant embrassé cette cause. Cette démarche répondrait également à une pression interne croissante, nourrie par de nombreuses voix en Belgique appelant à clarifier la position du pays. Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement plus large au sein de l’Union européenne, impulsé par l’évolution des positions de pays leaders tels que la France et l’Espagne. Elle est également portée par l’influence significative de la diaspora d’origine marocaine en Belgique, qui a activement œuvré pour que ce dossier soit inscrit à l’agenda parlementaire.

Les déclarations du ministre belge, qui a affirmé que sa visite lui avait permis de saisir les tenants et aboutissants du plan d’autonomie et reconnu l’évolution de partenaires internationaux majeurs, ont consolidé cette orientation. L’adhésion anticipée de la Belgique est perçue comme un symbole fort, actant que l’UE a, dans les faits, arrêté sa position sur ce dossier. Le chef de la diplomatie belge s’est montré on ne peut plus explicite, reconnaissant le caractère «existentiel» de cette question pour le Maroc, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Des observateurs y voient le prélude à une reconnaissance pleine et entière. Le site Africa Intelligence abonde dans ce sens, indiquant que Rabat et Bruxelles prépareraient une annonce conjointe sur une nouvelle position concernant le Sahara avant la fin de l’année. Par ailleurs, le même média relève le retrait des négociations parlementaires de deux ONG influentes, Independent Diplomat (ID) et Global Action, autrefois fervents soutiens du Polisario, après avoir concentré leurs efforts, en vain, à contrecarrer les accords agricoles et de pêche entre l’Union européenne et le Maroc.