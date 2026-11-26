Lors de la signature de la déclaration d’intention commune relative à la coopération maroco-allemande dans le domaine militaire.

En exécution des très hautes instructions royales, Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès de la cheffe du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, a reçu jeudi, au siège de cette administration, Christian Heldt, ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Maroc, accompagné d’une importante délégation.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération entre les deux pays, a été marquée par la signature de la déclaration d’intention commune relative à la coopération militaire entre le Maroc et l’Allemagne, indique un communiqué de l’Administration de la Défense nationale.

Ladite déclaration d’intention concerne le renforcement de la coopération notamment dans les domaines de formation, d’entraînement et exercices, d’armement et modernisation des forces armées, de santé militaire d’engagement des forces armées au titre de l’assistance en cas de catastrophe et de l’aide humanitaire, ainsi que l’assistance technique et l’échange d’expertise dans les divers secteurs d’intérêts communs.

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Cette coopération couvre également les domaines de l’industrie de défense, du spatial, de la cybersécurité et cyberdéfense ainsi que tout autre domaine défini d’un commun accord et présentant un intérêt pour les deux parties.

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont exprimé leur ambition et volonté communes de renforcer la relations des deux pays à travers la mise en œuvre des dispositions de la déclaration d’intention commune relative à la coopération militaire signée ce jour, reflet des relations d’amitié et de respect mutuel qui lient les deux pays, conclut le communiqué.