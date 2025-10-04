Chars M1A2 Abrams, hélicoptères Gazelle, Tigre et NH90... Chergui 2025, un entraînement militaire maroco-français grandeur nature

Dans une annonce publiée sur son site internet, l’armée de terre française annonce la tenue de l’exercice militaire Chergui 2025 à Errachidia. Une opération d’entraînement qui «illustre la coopération militaire franco-marocaine. Le détachement français rassemble des éléments du 5ème régiment d’hélicoptères de combat (5ème RHC), un peloton du 1er régiment de chasseurs (1er RC), une section du 1er régiment de tirailleurs (1er RT) et un module de commandement de la 4ème brigade d’aérocombat (4ème BAC), engagés aux côtés des unités des Forces armées royales marocaines (FAR)».

Deux volets structurent l’entraînement. Le premier, un Command Post Exercise, est consacré à la planification et à la coordination interarmées. Le second, un Live Exercise, transpose ces décisions sur le terrain à travers des manœuvres tactiques combinées, mêlant moyens terrestres et aériens.

Dans ce cadre, chars M1A2 Abrams, hélicoptères Gazelle marocains, ainsi que Tigre et NH90 français sont engagés. L’ensemble se déroule dans un environnement particulièrement exigeant, marqué par les reliefs escarpés de l’Atlas, les tempêtes de sable et les écarts thermiques qui éprouvent hommes comme matériels.

Au-delà de la technicité, l’exercice traduit une volonté politique et stratégique. Pour Paris comme pour Rabat, Chergui s’inscrit dans une dynamique de coopération de défense qui dépasse la seule dimension bilatérale. L’entraînement vise aussi à développer les savoir-faire tactiques et techniques et répondre aux défis sécuritaires régionaux dans un contexte international instable, conclut l’annonce.