Ces ministres qui siègeront à la Chambre des représentants

Séance d'ouverture d'une session de la Chambre des représentants, au Parlement, à Rabat, le 13 octobre 2023 (archives).

Plusieurs membres du gouvernement sortant ont décidé de se présenter aux élections législatives dans leur circonscription respective, afin de retrouver leur siège à la Chambre des représentants. Sur les trente membres du gouvernement, quatorze issus des trois composantes de la coalition (RNI, le PAM et Istiqlal) s’étaient portés candidats au scrutin du 23 septembre.

Le PAM a présenté six candidats, dont quatre ministres et deux secrétaires d’État, alors que pour l’Istiqlal, quatre ministres et deux secrétaires d’État se sont portés candidats, et quant au RNI, il a présenté deux ministres délégués et un secrétaire d’État, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce vendredi 25 septembre.

Plusieurs ministres du PAM ont brillamment passé cette épreuve et obtenu des sièges à la Chambre des représentants dans différentes circonscriptions électorales. À Taroudant, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a décroché un siège dans la circonscription nord de la province, et à Marrakech, la ministre de l’Habitat, Fatima Ezzahra El Mansouri, s’est imposée dans la circonscription de Sidi Youssef Ben Ali.

À Rabat, le ministre de la Communication, Mehdi Bensaid, a remporté la circonscription de Rabat Océan, tandis que le secrétaire d’État chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim, est arrivé en tête dans la circonscription de Rabat Chellah. Azzeddine Midaoui a, pour sa part, remporté la circonscription de Rhamna pour le PAM.

À l’Istiqlal, Nizar Baraka, secrétaire général du parti et ministre de l’Équipement, a remporté la circonscription de Larache, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie, celle de Benslimane et Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, celle d’Ouezzane. À Taroudant, c’est le ministre du Transport, Abdessamad Kayouh, qui a remporté la circonscription de Taroudant sud, tandis qu’Omar Hjira, secrétaire d’État au Commerce extérieur, a obtenu un siège dans la circonscription d’Oujda-Angad, écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Au RNI, Mustapha Baitas, ministre délégué porte-parole du gouvernement, Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement et Lahcen Saadi, secrétaire d’État chargé de l’Artisanat, ont respectivement remporté les circonscriptions de Sidi Ifni, Youssoufia et Taroudant nord.