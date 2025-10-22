Ce sera du 24 au 27 novembre à Marrakech: le Maroc pays hôte de la 93ème Assemblée générale d’Interpol

Lors du discours donné par Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST à la 92ème session de l'Assemblée Générale d'Interpol, tenue du 4 au 7 novembre 2024 à Glasgow, en Écosse.

La 93ème session de l’Assemblée générale d’Interpol se tiendra, du 24 au 27 novembre prochain à Marrakech. Une rencontre de haut niveau qui rassemblera des responsables et chefs de police venus des 196 pays membres de l’organisation.

Le choix de Marrakech n’est pas anodin. La ville incarne stabilité, ouverture et savoir-faire organisationnel. Elle a démontré à maintes reprises sa capacité à accueillir des événements d’envergure internationale dans des conditions irréprochables. Cette fois encore, la cité ocre se prépare à recevoir le gratin mondial de la coopération policière.

Selon le secrétariat général d’INTERPOL, la cérémonie d’ouverture aura lieu le 24 novembre à 10h30 et la clôture est prévue pour le 27 novembre. Deux moments auxquels les médias accrédités auront accès. «Quant aux sessions plénières et travaux de l’Assemblée générale, ils se dérouleront à huis clos et ne seront pas accessibles aux médias, conformément au Règlement intérieur de l’Assemblée générale», fait-on savoir.

Cependant, «des entretiens avec des représentants des délégations et des responsables d’Interpol pourraient éventuellement être organisés sur demande», précise-t-on, notant qu’au sujet de la conférence de presse, les informations relatives à la date, au lieu et à l’heure de sa tenue seront communiquées en temps opportun.

Lire aussi : Comment le Maroc fait de la coopération sécuritaire une priorité

La présence à Marrakech de délégations venues des 196 pays membres en dit long sur la crédibilité du Maroc dans le domaine sécuritaire. Depuis plusieurs années, le Royaume s’est imposé comme un acteur clé dans la coopération internationale, en particulier dans la lutte contre le terrorisme et les réseaux criminels. Ses services de sécurité sont régulièrement salués pour leur efficacité et leur capacité d’anticipation.

La couverture médiatique de cet événement n’échappera pas à une organisation rigoureuse. Les représentants des médias devront déposer leur demande d’accréditation au plus tard le 31 octobre à l’adresse ccc@dgsn.gov.ma. À l’arrivée, seuls les journalistes munis de leur badge officiel, d’une pièce d’identité et d’une carte de presse ou d’une lettre de mission pourront accéder au site. Une procédure stricte, à l’image du caractère sensible de cette rencontre internationale.

L’AG d’Interpol, le plus grand rassemblement des services sécuritaires au monde

L’Assemblée générale d’Interpol constitue l’organe directeur suprême de l’organisation. Elle réunit des délégués désignés par les gouvernements des pays membres et se réunit une fois par an afin de prendre les décisions les plus importantes liées à la politique générale, aux ressources nécessaires à la coopération internationale, aux méthodes de travail et aux finances. Ces décisions prennent la forme de résolutions.

Cette 93ème session portera sur plusieurs axes majeurs. Elle permettra d’approuver le programme d’activités, le cadre stratégique et le budget de l’organisation. Elle abordera aussi des dossiers prioritaires comme l’identification et le démantèlement du crime organisé transnational, la neutralisation des centres d’escroqueries à l’échelle internationale et l’élargissement des capacités policières mondiales d’Interpol.

Elle se penchera également sur la promotion des femmes dans les services de police et présentera les résultats du projet pilote Silver Notice, tout en encourageant la ratification de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité.

Les participants procéderont également à l’élection de nouveaux membres du Comité exécutif, y compris le président, en remplacement de ceux dont le mandat arrive à son terme.