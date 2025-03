Bilan d’action ou campagne avant l’heure? Le PJD vent debout contre un spot publicitaire à la gloire d’Akhannouch & Co

Abdelilah Benkiran, secrétaire général du Parti de la justice et du développement.

Dans une plainte adressée à la HACA le 26 mars, Abdelilah Benkiran, secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), épingle «une séquence publicitaire de 2 minutes et de 36 secondes, diffusée en pleine heure de grande écoute au cours de la troisième semaine de mars».

Les messages sont flatteurs, les images soignées, les slogans percutants. Tout y est pour donner l’illusion d’un bilan triomphant. Sauf qu’en grattant la surface, le PJD y voit autre chose: une «opération politique déguisée en communication institutionnelle», soigneusement conçue pour préparer le terrain électoral au gouvernement piloté par Aziz Akhannouch.

Le parti signale que la séquence en question évoque une série de politiques publiques: réforme de l’enseignement, soutien direct au logement, aide financière aux porteurs de projets, couverture médicale, aide sociale directe. Le tout est enrobé dans une narration mettant en avant des valeurs d’unité, de réussite collective et d’ambition nationale, dans un parallèle à peine voilé avec la perspective de la Coupe du monde 2030. Pour le PJD, cette instrumentalisation de la fierté nationale est une tactique on ne peut plus claire: faire passer l’action gouvernementale sous le prisme de l’émotion collective pour en maximiser l’impact électoral.

Lire aussi : Le MP et le PPS dénoncent un film publicitaire du gouvernement, qualifié d’«outil de propagande électorale anticipée»

Ce que le parti de l’opposition dénonce, c’est l’absence d’équilibre. «Ce contenu ne laisse aucune place à la contradiction ou à la diversité d’opinions, violant ainsi le principe constitutionnel du pluralisme», peut-on lire sur la plainte. La présentation se veut objective, mais aucun signal ne prévient le téléspectateur qu’il s’agit en réalité d’une campagne de communication gouvernementale.

Le PJD insiste sur la dangerosité de cette confusion volontaire. «Ce contenu a été diffusé comme s’il s’agissait d’une information journalistique, induisant ainsi le public en erreur sur sa nature réelle», note-t-il. Une pratique que le parti assimile à de la manipulation et même à une forme de désinformation politique organisée.

Le PJD fustige «une confiscation du récit national»

Pour le parti, cette opération ne relève pas simplement de la communication institutionnelle, mais bien d’une campagne électorale prématurée, menée par le gouvernement en dehors de tout cadre légal. Le recours à l’expression «le deuxième round» dans la séquence, interprété comme une allusion à un second mandat ou à une poursuite du même projet politique, confirme selon eux les intentions cachées.

Lire aussi : Au Parlement, la majorité s’effrite sous les attaques de l’opposition

Le PJD accuse ainsi le gouvernement de Aziz Akhannouch de confisquer le récit national, d’occuper seul l’espace médiatique pour imposer une lecture favorable de son action, sans donner la moindre place à une analyse critique ou alternative. Une stratégie qu’il qualifie de «verrouillage narratif».

Le texte de la plainte s’appuie sur les articles 28 et 165 de la Constitution, qui garantissent la liberté de la presse, le respect du pluralisme et le rôle d’équilibrage des médias publics. Il invoque aussi l’article 117 de la loi 57.11, régissant l’usage des médias publics en période électorale ou préélectorale, et qui impose des obligations strictes d’équité entre les différentes formations politiques.

Selon le PJD, ces règles sont piétinées par une majorité gouvernementale qui instrumentalise les institutions médiatiques nationales à son profit. C’est pourquoi il appelle la HACA à jouer pleinement son rôle d’arbitre, sans complaisance ni calcul.