Parlement: le report du bilan de mi-mandat du gouvernement est «une fuite en avant», dénonce le PJD

Cette présentation était prévue le 17 avril. «Ce report constitue un acte irrespectueux aussi bien à l’égard de l’institution parlementaire que du citoyen», ont dénoncé des dirigeants du Parti de la justice et du développement (PJD), dont son secrétaire général Abdelilah Benkirane, lors d’une conférence de presse, ce mardi 16 avril à Rabat, sur le bilan de mi-mandat de l’exécutif. Ces derniers ont en outre accusé Aziz Akhannouch «de limiter, trop souvent, ses apparitions à l’hémicycle du Parlement».

Officiellement, le report de la séance parlementaire du mercredi 17 avril a été décidé par le Parlement pour permettre l’élection de nouvelles structures de la Chambre des représentants. Ces élections devaient se tenir le même jour de la présentation de ce bilan par Aziz Akhannouch, chef du gouvernement.

Ces élections font suite à la reconduction, le 12 avril dernier, du président Rachid Talbi Alami à la tête de cette institution. Mais, pour le PJD, cet ajournement est une «fuite en avant du chef du gouvernement qui a reporté délibérément la séance afin de s’informer, aujourd’hui, de la position du PJD sur le bilan de l’exécutif».

Animée par Abdelilah Benkirane et ses collaborateurs dont Driss El Azami El Idrissi, président du Conseil national et Abdellah Bouanou, chef du groupement du PJD au sein de la Chambre des représentants, la conférence a été principalement consacrée au dénigrement de l’action gouvernementale et à «la faiblesse du bilan du gouvernement d’Aziz Akhannouch sur les plans démocratique, économique et social», ont soutenu les dirigeants du PJD.