Le MP et le PPS dénoncent un film publicitaire du gouvernement, qualifié d’«outil de propagande électorale anticipée»

Dans des lettres distinctes adressées à la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), Mohamed Ouzzine, secrétaire général du Mouvement populaire (MP, opposition), et Nabil Benabdallah, secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS, opposition), se sont plaints d’un «spot de 2 minutes et 30 secondes, diffusé par la deuxième chaîne publique et portant sur la candidature de notre pays à l’organisation de la Coupe du monde de football 2030 et utilisé comme un outil de propagande électorale anticipée en faveur du gouvernement en place, en particulier à l’approche des élections».

Ce film publicitaire «a également servi à promouvoir le soutien aux candidats gouvernementaux», considèrent-ils, estimant qu’il a été diffusé sur les réseaux sociaux en tant que «publicité payante exploitant un évènement d’intérêt national pour servir un discours électoral anticipé.»

Dans sa lettre, dont Le360 détient copie, le MP oppose «qu’il est évident que l’accueil par le Royaume du Maroc de cette manifestation sportive mondiale est une réalisation qui appartient à l’ensemble du peuple marocain, sous la direction de Sa Majesté le Roi». «Tenter de l’exploiter à des fins politiques est un comportement inacceptable», poursuit le document.

Par conséquent, les deux partis d’opposition demandent «la suspension immédiate de ce spot, ainsi que la prise de mesures légales contre les responsables conformément aux prérogatives de l’Autorité».