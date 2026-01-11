Akhannouch: pas de troisième mandat au RNI, «la vie politique a besoin d’un nouveau souffle»

L’annonce a marqué les esprits et pourrait constituer un tournant dans la vie politique marocaine. Lors de la dernière réunion du bureau politique du Rassemblement national des indépendants (RNI), tenue dimanche matin au siège central du parti à Rabat, Aziz Akhannouch, président du parti et chef du gouvernement, a officiellement exprimé sa volonté de ne pas se porter candidat pour un troisième mandat à la tête de la formation politique, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du lundi 12 janvier.

Aziz Akhannouch a demandé à être dispensé d’un nouveau mandat, appelant à l’ouverture d’une nouvelle phase marquée par l’émergence d’un nouveau leadership. Cette décision devrait être entérinée lors du congrès extraordinaire du RNI prévu le 7 février prochain, lequel aura pour mission d’élire un nouveau président du parti.

Malgré l’insistance de plusieurs membres du bureau politique, qui ont plaidé pour son maintien à la tête du parti, Akhannouch est resté ferme sur sa position, indique Al Akhbar. Il a estimé que la scène politique et partisane marocaine a besoin d’«un souffle nouveau» et de traditions politiques modernes rompant avec la logique des dirigeants éternels qui se maintiennent à la tête de leurs partis pour une troisième ou quatrième mandature.

Dans une déclaration faite à cette occasion, Aziz Akhannouch a affirmé avoir «donné tout ce qu’il pouvait au parti», rappelant le travail de structuration et d’extension du RNI à travers la création de sections locales et régionales dans plusieurs villes et régions du Royaume. Il a souligné que le moment est venu de céder la place à une nouvelle figure capable de poursuivre et de consolider le parcours du parti.

Cette annonce intervient dans un contexte marqué par la tenue, samedi dernier à Rabat, de la session ordinaire du Conseil national du RNI. Cette rencontre a servi de cadre à la présentation des grandes orientations de la phase à venir ainsi qu’à l’examen de plusieurs dossiers nationaux majeurs, notamment l’investissement, la protection sociale et les grands chantiers de réforme, dans la perspective de la poursuite de la mise en œuvre du programme gouvernemental et de la préparation des prochaines échéances électorales.

Le Conseil national a ouvert ses travaux par la présentation du rapport politique par Aziz Akhannouch, qui a passé en revue les principaux développements politiques, économiques et sociaux, tout en abordant les questions organisationnelles internes au parti. Il a souligné que les acquis réalisés au cours des 26 dernières années sont le fruit d’un effort économique, social et politique cumulatif, mettant en avant le rôle central des Hautes orientations royales.

Sur le plan organisationnel, le Conseil national a approuvé les comptes annuels de l’exercice 2025 ainsi que le projet de budget du parti pour l’année 2026, après la présentation du rapport de la commission de contrôle financier. Le Conseil a également réaffirmé son attachement au leadership du Roi Mohammed VI et salué la diplomatie royale. Les membres du Conseil ont par ailleurs salué la cohésion de la majorité gouvernementale, estimant que l’harmonie politique et la coordination institutionnelle constituent un pilier essentiel de la réussite de l’action gouvernementale.

Dans ce cadre, Aziz Akhannouch a annoncé que le bureau politique s’orientera vers la prolongation du mandat des structures du parti et le lancement de l’initiative «Massar Al Moustakbal» (La voie de l’avenir), destinée à approfondir le débat public et à encadrer les compétences.