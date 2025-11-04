Société

Fès: un an de prison pour “Ertugrul” après des menaces de mort contre le chef du gouvernement

Le tribunal de première instance de Fès.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a coûté cher à son auteur. Ce lundi, le tribunal de première instance de Fès a condamné à un an de prison ferme le jeune internaute, surnommé «Ertugrul», qui avait proféré des menaces de mort contre Aziz Akhannouch.

Par La Rédaction
Le 04/11/2025 à 15h28

L’affaire remonte à la mi-octobre, lorsque le jeune homme originaire de la province de Moulay Yacoub avait publié une vidéo sur son compte Facebook. On le voyait cagoulé, tenant une barre métallique et adressant des menaces de mort au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Ses propos, jugés graves, avaient rapidement provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux.

Connu sous le pseudonyme d’«Ertugrul», inspiré d’une célèbre série turque, il s’était jusqu’ici fait remarquer pour ses vidéos humoristiques et ses sketches légers inspirés du quotidien rural. Mais cette fois, le ton avait changé. Ce qui semblait au départ être une simple vidéo d’humour a pris une tournure beaucoup plus grave.

Lire aussi : Marrakech: un mariage coutumier conduit la mariée en prison

Ses paroles ont franchi la limite de l’incitation à la violence, surtout dans un contexte où la colère et le mécontentement social étaient déjà vifs, en lien avec la hausse des prix et le mouvement Génération Z .

Arrêté peu après la diffusion de la vidéo, «Ertugrul» a été placé en détention préventive en attendant son jugement. Le tribunal de première instance de Fès a alors instruit le dossier en retenant plusieurs chefs d’accusation, notamment possession d’une arme dans des conditions susceptibles de menacer la sécurité des personnes et des biens, outrage à un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions et incitation à commettre des crimes via des moyens électroniques.

Lire aussi : Agadir: 261 ans de prison distribués à 29 accusés impliqués dans des actes de vandalisme

Au terme du procès, la justice a rendu son verdict: «Ertugrul» devra purger un an de prison ferme et payer une amende de 10.000 dirhams. Parallèlement, la vidéo a été retirée des réseaux sociaux et les objets saisis remis à l’État. La décision du tribunal clôt ainsi ce dossier judiciaire.

Par La Rédaction
Le 04/11/2025 à 15h28
#Fès#chef du gouvernement#Aziz Akhannouch#ertugrul#réseaux sociaux#Prison

