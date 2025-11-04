Fès: un an de prison pour “Ertugrul” après des menaces de mort contre le chef du gouvernement

L’affaire remonte à la mi-octobre, lorsque le jeune homme originaire de la province de Moulay Yacoub avait publié une vidéo sur son compte Facebook. On le voyait cagoulé, tenant une barre métallique et adressant des menaces de mort au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Ses propos, jugés graves, avaient rapidement provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux.

Connu sous le pseudonyme d’«Ertugrul», inspiré d’une célèbre série turque, il s’était jusqu’ici fait remarquer pour ses vidéos humoristiques et ses sketches légers inspirés du quotidien rural. Mais cette fois, le ton avait changé. Ce qui semblait au départ être une simple vidéo d’humour a pris une tournure beaucoup plus grave.

Ses paroles ont franchi la limite de l’incitation à la violence, surtout dans un contexte où la colère et le mécontentement social étaient déjà vifs, en lien avec la hausse des prix et le mouvement Génération Z .

Arrêté peu après la diffusion de la vidéo, «Ertugrul» a été placé en détention préventive en attendant son jugement. Le tribunal de première instance de Fès a alors instruit le dossier en retenant plusieurs chefs d’accusation, notamment possession d’une arme dans des conditions susceptibles de menacer la sécurité des personnes et des biens, outrage à un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions et incitation à commettre des crimes via des moyens électroniques.

Au terme du procès, la justice a rendu son verdict: «Ertugrul» devra purger un an de prison ferme et payer une amende de 10.000 dirhams. Parallèlement, la vidéo a été retirée des réseaux sociaux et les objets saisis remis à l’État. La décision du tribunal clôt ainsi ce dossier judiciaire.