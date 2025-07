Abdelouafi Laftit met en garde contre la charité électorale

Dans le domaine de la solidarité sociale au Maroc, il est parfois difficile de distinguer ce qui relève de la véritable charité de ce qui est motivé par des objectifs électoraux.

Dans son édition du vendredi 11 juillet, le quotidien Assabah rapporte que Mohamed Ouzzine, chef de file et député du Mouvement populaire (opposition), a interpellé le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit. Il a dénoncé la pratique illégale d’un parti, non nommé par le journal mais supposé être de la majorité actuelle. Ce parti est accusé de distribuer des aides prétendument caritatives et humanitaires à des fins électoralistes.

Dans sa réponse écrite, dont Assabah a obtenu une copie, Abdelouafi Laftit a affirmé que son ministère saisit cette occasion pour remettre en garde contre toute tentative de détournement d’actions caritatives à des fins purement électoralistes.

Il a ainsi précisé que ces pratiques électoralistes sont courantes lors des fêtes et célébrations religieuses. Et ce, même si Mohamed Ouzzine ne semble pas spécifiquement viser les islamistes du PJD. Abdelouafi Laftit a ajouté que la loi sera appliquée avec toute la fermeté requise contre les contrevenants.

Pour rappel, la loi 18-18, promulguée en janvier 2023, et dont le texte d’application a suivi en avril 2025, organise les opérations de collecte des dons et la distribution d’aides à des fins caritatives ou humanitaires. Cette loi précise également les conditions, les procédures et les critères de collecte et de distribution des dons. Toutes ces opérations sont soumises de bout en bout à des contrôles.

D’ailleurs, Laftit a laissé entendre que les agents d’autorité à travers le pays veillent scrupuleusement à ce que les dons collectés parviennent de façon transparente à leurs destinataires réels, dans le respect de la volonté des mécènes et bienfaiteurs.

À treize mois des prochaines élections générales au Maroc, de nombreux élus et certains partis politiques qui prétendent diriger le «gouvernement du Mondial», se lancent déjà, sans lésiner sur les moyens, dans des activités de charme à destination de l’électorat.