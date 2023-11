RNI: en vue des prochaines échéances électorales, Aziz Akhannouch incite ses militants à la rectitude et à l’honnêteté

Bien qu’il reste encore un chemin long de trois ans à parcourir avant les prochaines échéances électorales, le leader du RNI a tenu à rappeler à ses militants l’importance qu’il accorde aux élections communales et législatives à venir, estiment les observateurs. «Soyez honnêtes et sérieux dans vos actions et gardez vos mains propres, car vous allez devoir revenir chez les électeurs pour gagner leurs voix», a martelé Aziz Akhannouch lors de cette réunion partisane, qui a regroupé les sections régionales du RNI de Fès, de Meknès et de Taza.

Le Chef du gouvernement, ici sous sa casquette de patron de parti, a par ailleurs réagi aux détracteurs du RNI, notamment des du Parti justice et développement (PJD), sans toutefois les citer nommément. «Ces perturbations ne nous inquiètent pas. Nous ne nous attendons pas à ce qu’ils nous applaudissent, mais sachez qu’il y a ceux qui reconnaissent vos efforts, et ceux dont la mission ne consiste qu’à perturber votre mission», a-t-il lancé sous les youyous d’une partie de son audience.

Un contexte difficile

Aziz Akhannouch a d’autre part évoqué le contexte très difficile dont lequel travaillent le RNI et le gouvernement. Il a ainsi mentionné les effets de la pandémie de la Covid-19, de la sécheresse, de l’inflation ou encore la guerre entre en Ukraine, sans omettre d’évoquer le tremblement de terre du 8 septembre.

En dépit de toutes ces difficultés, a-t-il argumenté, le gouvernement, sous la conduite du roi Mohammed VI, a mis en oeuvre plusieurs réformes, notamment dans les domaines de la santé, de la couverture sociale et de l’aide directe aux couches démunies. «Pour atténuer les effets du tremblement de terre, le gouvernement a appliqué rapidement les orientations du souverain en toute transparence et avec efficience», a conclu le Chef du gouvernement.