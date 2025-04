Abdelilah Benkiran dévoile les priorités de son programme après sa réélection

Lors du 9ème congrès du Pati justice et développement (PJD), le dimanche 27 avril 2025. (Y.Mannan/Le360)

S’adressant aux 1.700 congressistes, et en présence de ses deux concurrents à la présidence, Driss Azami et Abdellah Bouanou, le leader du PJD a une nouvelle fois appelé l’Algérie à «résoudre et mettre fin au conflit artificiel du Sahara, terre qui a toujours été marocaine». «Il est temps qu’Alger revienne à la raison», a-t-il martelé, sous les applaudissements nourris de l’assistance.

Le PJD, a-t-il précisé, «reste fort avec son référentiel islamique et restera attaché à ses principes». À ce titre, il a dénoncé vigoureusement les déclarations du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, sur les relations sexuelles hors mariage.

À l’approche des prochaines élections, Benkiran a exhorté ses militants à «œuvrer pour réaliser un bon score», avant d’ajouter: «Nous ne tolérerons plus de perdre des postes.»

L’ancien ministre de la Communication, Mustapha El Khalfi, ainsi qu’Amina Maelainine, ex-députée PJDiste, ont salué la réélection de Benkiran, mettant en exergue un programme qui reprend les grandes lignes du rapport politique adopté lors du 9ème congrès.

Abdelilah Benkiran, secrétaire général sortant du Parti de la justice et du développement, principale formation de l’opposition, a été réélu ce dimanche 27 avril à la tête du parti, à l’issue du congrès national organisé à Bouznika, en présence de 1.700 congressistes.

Deux autres candidats étaient en lice pour ce poste: Driss El Azami Idrissi, président de la commission préparatoire du 9ème congrès, et Abdellah Bouanou, chef du groupe parlementaire du PJD à la Chambre des représentants.

Lors du scrutin, 1.402 congressistes ont voté. Un total de 12 voix ont été invalidées. Abdelilah Benkiran l’a emporté haut la main avec 69% des voix exprimées, soit 974 votes favorables. Driss El Azami Idrissi a recueilli 374 voix, tandis qu’Abdellah Bouanou a dû se contenter de 42 voix.

Le nouveau mandat d’Abdelilah Benkirane s’étendra de 2025 à 2029.