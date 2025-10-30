Politique

À Rabat, le Maroc et l’UE tracent la voie d’une coopération renouvelée

Le siège du Parlement, à Rabat.

Revue de presseLa 12ème réunion annuelle de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE s’est tenue à Rabat. Les coprésidents, Lahcen Haddad et Ruggero Razza, ont souligné l’urgence d’intensifier le dialogue pour faire face aux défis communs aux deux rives. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 30/10/2025 à 18h23

Les travaux de la douzième réunion annuelle de la Commission parlementaire mixte entre le Maroc et l’Union européenne (UE) se sont ouverts, mercredi 29 octobre à Rabat, sous une coprésidence assumée par Lahcen Haddad pour la partie marocaine et Ruggero Razza pour l’Union européenne. Convoquée peu après le lancement du nouveau «Pacte pour la Méditerranée», cette session vise à consolider le partenariat stratégique entre l’UE et ses voisins du sud.

Dans son allocution, Lahcen Haddad a situé les débats dans une conjoncture internationale délicate, marquée par l’entrecroisement de défis sécuritaires, économiques, climatiques et migratoires, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 31 octobre. Une configuration qui, a-t-il souligné, érige le dialogue entre institutions législatives en une impérieuse nécessité, voire en un devoir politique et moral, destiné à fortifier la confiance et la coopération entre les deux rives de la Méditerranée.

Face à l’intensification des menaces au Sahel, à la prolifération des réseaux terroristes et au crime organisé, il a plaidé pour l’adoption d’une approche globale, garante d’un équilibre subtil entre les impératifs de sécurité et les exigences du développement.

Par ailleurs, Haddad a mis en lumière le rôle vital des relations économiques et commerciales bilatérales, particulièrement dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’agriculture et de la pêche maritime. Il a qualifié ces partenariats de piliers de la sécurité alimentaire et énergétique, incarnant pleinement l’esprit d’une destinée partagée. Cette rencontre, a-t-il conclu, est l’occasion de réitérer l’engagement commun à édifier un espace euro-méditerranéen-africain fondé sur la paix, le progrès et une coopération fructueuse.

Pour sa part, Ruggero Razza, coprésident européen, a salué le rôle unique et essentiel que joue le Maroc, tant dans le bassin méditerranéen que sur le continent africain. Il a rappelé que le partenariat liant l’UE au Royaume puise sa force dans des intérêts convergents et des valeurs communes, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Attirant l’attention sur le contexte géopolitique tendu – caractérisé par des conflits régionaux, des crises humanitaires et la menace urgente du changement climatique –, il a insisté sur la nécessité d’une action plus forte et plus unie. «Autant dire que ces défis exigent une réponse à la hauteur, qui ne se limite pas à l’action gouvernementale, mais qui intègre pleinement le travail dynamique des parlements», a-t-il conclu.

Par Hassan Benadad
Le 30/10/2025 à 18h23
#Union européenne#Lahcen Haddad#Sécurité#Climat#change#changement climatique#Sahel#Terrorisme

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Accord agricole Maroc-UE: les provinces du Sud pleinement intégrées

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Maroc-UE: amendé, l’accord agricole confirme l’application des tarifs préférentiels au Sahara marocain

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Partenariat Maroc-UE: lancement d’un programme de 14 semaines d’incubation au profit de startups mauritaniennes

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Maroc-UE: 60 milliards d’euros d’échanges en 2024

Articles les plus lus

1
Coup de tonnerre: l’Assemblée nationale française adopte une résolution dénonçant l’accord franco-algérien de 1968
2
Une fillette de huit ans impliquée: ce que l’on sait du meurtre d’un nourrisson à Tanger
3
Résolution sur le Sahara: le vote reporté à vendredi 31 octobre
4
Sahara: le message subliminal de Massad Boulos à l’adresse d’Alger
5
Voici comment fonctionne le centre de coordination, de recherches et sauvetage des Forces royales air
6
Casablanca: la circulation a repris sur le rond-point Azbane
7
Sahara: le double défi du Maroc face au vote de la résolution 2025
8
Éteignez les lumières, s’il vous plaît
Revues de presse

Voir plus