À Rabat, le Maroc et l’UE tracent la voie d’une coopération renouvelée

Les travaux de la douzième réunion annuelle de la Commission parlementaire mixte entre le Maroc et l’Union européenne (UE) se sont ouverts, mercredi 29 octobre à Rabat, sous une coprésidence assumée par Lahcen Haddad pour la partie marocaine et Ruggero Razza pour l’Union européenne. Convoquée peu après le lancement du nouveau «Pacte pour la Méditerranée», cette session vise à consolider le partenariat stratégique entre l’UE et ses voisins du sud.

Dans son allocution, Lahcen Haddad a situé les débats dans une conjoncture internationale délicate, marquée par l’entrecroisement de défis sécuritaires, économiques, climatiques et migratoires, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 31 octobre. Une configuration qui, a-t-il souligné, érige le dialogue entre institutions législatives en une impérieuse nécessité, voire en un devoir politique et moral, destiné à fortifier la confiance et la coopération entre les deux rives de la Méditerranée.

Face à l’intensification des menaces au Sahel, à la prolifération des réseaux terroristes et au crime organisé, il a plaidé pour l’adoption d’une approche globale, garante d’un équilibre subtil entre les impératifs de sécurité et les exigences du développement.

Par ailleurs, Haddad a mis en lumière le rôle vital des relations économiques et commerciales bilatérales, particulièrement dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’agriculture et de la pêche maritime. Il a qualifié ces partenariats de piliers de la sécurité alimentaire et énergétique, incarnant pleinement l’esprit d’une destinée partagée. Cette rencontre, a-t-il conclu, est l’occasion de réitérer l’engagement commun à édifier un espace euro-méditerranéen-africain fondé sur la paix, le progrès et une coopération fructueuse.

Pour sa part, Ruggero Razza, coprésident européen, a salué le rôle unique et essentiel que joue le Maroc, tant dans le bassin méditerranéen que sur le continent africain. Il a rappelé que le partenariat liant l’UE au Royaume puise sa force dans des intérêts convergents et des valeurs communes, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Attirant l’attention sur le contexte géopolitique tendu – caractérisé par des conflits régionaux, des crises humanitaires et la menace urgente du changement climatique –, il a insisté sur la nécessité d’une action plus forte et plus unie. «Autant dire que ces défis exigent une réponse à la hauteur, qui ne se limite pas à l’action gouvernementale, mais qui intègre pleinement le travail dynamique des parlements», a-t-il conclu.