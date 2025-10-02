Politique

Maroc-UE: amendé, l’accord agricole confirme l’application des tarifs préférentiels au Sahara marocain

Le Royaume du Maroc et l’Union européenne (UE) viennent de clôturer avec succès les négociations relatives à l’amendement de l’accord agricole qui lie les deux parties, a affirmé Nasser Bourita, jeudi à Rabat.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/10/2025 à 17h33

Commentant cette étape significative, le chef de la diplomatie marocaine a précisé que «la signature interviendra incessamment, à Bruxelles» et, qu’en attendant la finalisation des procédures internes, «l’accord sera mis en application provisoire dès sa signature».

Il a indiqué que «l’accord confirme l’application aux provinces du Sud des tarifs préférentiels accordés par l’UE au titre de l’Accord d’Association avec le Maroc», expliquant que «d’une manière générale, les conditions d’accès au marché européen des produits du Nord seront appliquées aux produits du Sahara marocain».

Le ministre a également précisé que le texte introduit des ajustements techniques relatifs à l’information du consommateur sur la provenance des produits. En effet, un étiquetage mentionnant les régions de production au Sud du Royaume – «Laayoune-Sakiat el Hamra» et «Dakhla-Oued Eddahab» – sera apposé sur les produits agricoles, a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, le texte rappelle également la position adoptée par l’Union européenne en 2019 sur la question du Sahara marocain, soulignant qu’elle avait pris acte de manière positive des efforts sérieux et crédibles déployés par le Royaume. Il fait également référence aux positions nationales postérieures de nombreux États membres de l’UE, exprimant leur appui à l’initiative marocaine d’autonomie, dans le cadre de la dynamique impulsée par le roi Mohammed VI, a-t-il souligné.

D’autre part, Bourita a fait remarquer que le Maroc est un partenaire fiable et crédible, avec lequel l’UE entretient la plus grande part de ses échanges commerciaux en Afrique et dans le monde arabe, pour un montant annuel dépassant les 60 milliards d’euros, incluant produits industriels, équipements et produits agricoles.

