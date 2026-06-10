Politique

250 ans d’indépendance américaine: Rabat et Washington célèbrent une alliance stratégique et durable

L'ambassadeur Duke Buchan III lors de la réception officielle au Chellah, marquant le 250ème anniversaire de l'indépendance des États-Unis.

À l’occasion du 250ème anniversaire de l’indépendance des États-Unis, l’ambassade américaine au Maroc a célébré sa Fête nationale lors d’une réception organisée pour la première fois au Chellah, à Rabat. Dans ce site chargé d’histoire, responsables marocains, diplomates et partenaires institutionnels se sont réunis pour mettre à l’honneur une relation bilatérale vieille de plus de deux siècles. La soirée s’est conclue dans une ambiance festive, avec un spectacle de drones et de feux d’artifice illuminant le ciel de la capitale. Les images.

Par La Rédaction
Le 10/06/2026 à 11h46

Pour la première fois, la réception annuelle marquant la Fête nationale américaine s’est tenue dans le cadre historique du Chellah, à Rabat. Organisée par l’ambassade des États-Unis, la cérémonie a réuni des responsables marocains, des diplomates ainsi que des représentants du monde économique et institutionnel pour célébrer le 250ème anniversaire de l’indépendance américaine.

Cette célébration a été l’occasion de rappeler la profondeur des relations qui unissent les deux pays. Le Maroc demeure en effet le premier État à avoir reconnu l’indépendance des États-Unis, posant ainsi les bases de l’une des plus anciennes relations diplomatiques de l’histoire américaine.

L'ambassadeur Duke Buchan III lors de la réception officielle au Chellah, marquant le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis.

Les intervenants ont mis en avant la dynamique du partenariat maroco-américain, qui s’étend aujourd’hui à de nombreux domaines, notamment la diplomatie, la sécurité, le commerce, l’investissement, mais aussi l’innovation, les infrastructures et le développement économique.

Lire aussi : Visite guidée du nouveau consulat américain à Casablanca: quand l’architecture raconte une amitié de 250 ans

Cette coopération se traduit également par une présence américaine de longue date dans le Royaume, de la Légation américaine de Tanger, considérée comme la plus ancienne propriété diplomatique des États-Unis à l’étranger, jusqu’au nouveau consulat général inauguré récemment à Casablanca.

Prenant la parole à cette occasion, l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III, a déclaré: «Ce soir, alors que nous célébrons le 250ème anniversaire des États-Unis, nous célébrons également un partenariat enraciné dans l’histoire, renforcé par la confiance et résolument tourné vers les 250 prochaines années.»

«Ce partenariat témoigne de notre engagement à renforcer les liens économiques et humains entre nos peuples, notamment à travers des efforts qui soutiennent la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour faire du Sahara marocain un pôle de partenariat et d’opportunités transatlantiques», a ajouté l’ambassadeur.

Lire aussi : Sahara marocain: les Etats-Unis se félicitent de l’adoption «historique» de la résolution 2797 du Conseil de sécurité

Cette célébration intervient par ailleurs dans un contexte particulier, marqué par la participation du Maroc à la Coupe du monde organisée aux États-Unis, un événement qui illustre, selon les organisateurs, la vitalité des échanges humains et culturels entre les deux nations.

La soirée s’est achevée par un spectacle de drones et de feux d’artifice, offrant aux invités une conclusion symbolique à une célébration placée sous le signe de l’amitié entre le Maroc et les États-Unis et de la volonté commune de consolider leur partenariat pour les années à venir.

Par La Rédaction
Le 10/06/2026 à 11h46
#Maroc#Maroc-Etats-Unis#Coopération maroco-américaine#Diplomatie

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