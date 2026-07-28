Zelensky attendu à la Maison Blanche pour décrocher le soutien de Trump

Une femme, debout sur un char soviétique T-34-85 exposé, photographie la silhouette de la ville depuis la place de la Constitution à Kharkiv (est de l'Ukraine), le 27 juillet 2026. (Photo de Roman PILIPEY/AFP). AFP or licensors

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu mardi à la Maison Blanche pour s’entretenir avec Donald Trump et tenter une nouvelle fois de gagner le soutien de son homologue américain face à la Russie.

Cette visite prévue à 09H30 (13H30 GMT) intervient au moment où l’Ukraine et la Russie font monter en puissance leurs frappes de longue portée, tandis que les efforts diplomatiques déployés par les États-Unis sont au point mort, plus de quatre ans après le début de l’invasion russe.

Dans la nuit, plus de 390 drones ukrainiens se sont dirigés vers la région de Moscou, a recensé mardi le maire de la capitale russe. Les autorités locales ont signalé des dégâts sur quelques habitations.

Les relations entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump ont longtemps été tendues, parfois houleuses, mais le président américain a fait montre ces dernières semaines de davantage de complaisance envers M. Zelensky.

Un responsable de la Maison Blanche a annoncé vendredi à l’AFP que les deux hommes se verraient à Washington mardi, le jour même de l’hommage prévu pour le sénateur Lindsey Graham, un fervent défenseur de la cause ukrainienne, mort le 11 juillet à 71 ans.

«Nous nous préparons à une rencontre avec le président des États-Unis et son équipe», a souligné M. Zelensky de son côté, disant espérer que Washington «continuera à soutenir l’Ukraine et que nous pourrons mettre fin à cette guerre par une paix digne».

I have already arrived in the United States. Our schedule includes meetings with President Trump, his team, and those who can support our defense. Our number-one priority is anti-ballistic defense and strategic cooperation with America. Peace needs to be brought closer.



Of… pic.twitter.com/jcsLCFetwk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a en grande partie interrompu les livraisons directes d’armes américaines à Kiev, leur préférant le programme PURL qui permet aux Européens d’en acheter pour ensuite les transférer vers l’Ukraine.

Les États-Unis restent malgré tout un allié majeur de l’Ukraine: ils lui fournissent notamment des renseignements et un accès au système Starlink qui assure les communications de son armée sur le front.

«Un travail formidable»

Lors d’une précédente entrevue à Washington, en octobre 2025, Volodymyr Zelensky n’était pas parvenu à convaincre Donald Trump de livrer à l’Ukraine des missiles de croisière Tomahawk.

Et au cours d’une réunion restée dans les mémoires, en février 2025, les deux présidents avaient eu une dispute devant les caméras dans le bureau ovale, M. Trump accusant alors M. Zelensky d’ingratitude et de «jouer avec la Troisième Guerre mondiale».

Le président américain a ultérieurement changé d’attitude et, à l’occasion de leur dernier entretien début juillet en Turquie, il a précisé des mots d’encouragement à son homologue ukrainien, distinctifs qu’il faisait «un travail formidable».

Il a aussi fait partie de sa volonté d’autoriser l’Ukraine à produire des missiles antiaériens Patriot, dont elle manque cruellement, pour parer aux frappes russes.

Autre signe de détente, des influenceurs américains proches de la galaxie MAGA tels que Laura Loomer et Tim Pool ont récemment apporté leur soutien à l’Ukraine, après avoir été longtemps opposés à l’aide à ce pays.

Volodymyr Zelensky s’était entretenu la semaine dernière avec les émissaires de Donald Trump - Steve Witkoff et Jared Kushner - afin de «redynamiser la diplomatie» à l’arrêt depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février.

Les précédentes tentatives américaines de médiation entre Moscou et Kiev n’avaient pas abouti en raison de désaccords sur l’épineuse question des territoires ukrainiens revendiqués par la Russie.

En froid avec Moscou

Les relations entre Moscou et Washington se sont, quant à elles, refroidies ces derniers temps, après des initiatives des États-Unis qui s’étaient traduites par une invitation en Alaska de Vladimir Poutine par Donald Trump pour un sommet en août 2025.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a démenti lundi que des discussions sur un cessez-le-feu dans les airs soient en cours. Début juillet, il avait averti que l’intensification des frappes ukrainiennes en Russie ne ferait que «prolonger» la guerre.

Rusia acusa a Kiev de ampliar la geografía del conflicto con sus ataques contra buques en el mar Caspio, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. pic.twitter.com/4oV5vlDyQP — JP+ (@jpmasespanol) July 27, 2026

Ces dernières semaines, l’Ukraine a multiplié les attaques sur les raffineries et les dépôts pétroliers russes, provoquant une crise du carburant. Elle a ciblé des cargos en mer d’Azov et plusieurs entrepôts du géant russe de l’e-commerce Wildberries.

La Russie poursuit pour sa part ses bombardements massifs et a mis à l’arrêt les exportations agricoles maritimes ukrainiennes en frappant à répétition le port ukrainien d’Odessa et des navires qui l’utilisent.

Au cours d’une rencontre à Manille la semaine dernière, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a mis en garde son homologue américain Marco Rubio contre la poursuite des livraisons d’armes à l’Ukraine.

Première réunion entre les deux hommes depuis septembre 2025, celle-ci n’avait duré qu’une trentaine de minutes. Après quoi, M. Rubio avait réitéré la volonté de Washington de jouer un rôle «constructif» pour mettre fin à la guerre mais s’était montré circonspect face aux propositions de Moscou.

La dernière conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump remonte au 5 juillet.