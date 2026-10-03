Vol flydubai: l’enquête définit un «acte terroriste»

Cette capture d'écran d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Narendra Modi le 2 octobre 2026 montre le Premier ministre indien Narendra Modi (à droite) en visioconférence avec Smit Machchhar, pilote de la compagnie flydubai, alors que ce dernier est en convalescence dans un hôpital aux Émirats arabes unis. (Photo: NARENDRA MODI YOUTUBE CHANNEL/AFP)

L’avion, qui reliait les Émirats à Israël et transportait 174 personnes (166 Israéliens et huit membres d’équipage, selon les médias), avait dû atterrir mercredi en urgence en Arabie saoudite.

Les enquêtes, menées par les autorités émiraties, ont révélé que le copilote «avait commencé à mettre à exécution un acte terroriste», a affirmé le procureur général émirati, Hamad Saif Al Shamsi, cité par l’agence de presse officielle WAM.

UAE Federal Prosecutor Hamad Saif Al-Shamsi says investigations found the co-pilot of FlyDubai flight FZ1073 had attempted to carry out a terrorist attack. https://t.co/GCzNlvUSi4 — Arab News Pakistan (@arabnewspk) October 3, 2026

Il a précisé que le suspect a «agressé le commandant de bord dans le cockpit à l’aide de la hache de secours» du cockpit et tenté «de prendre les commandes de l’avion».

L’enquête se poursuit «afin d’établir toutes les circonstances de l’incident et ses motivations», a t-il indiqué.

Il n’a pas révélé la nationalité du copilote, en détention aux Émirats arabes unis, même si une source saoudienne a indiqué à l’AFP qu’il était Omanais.

Selon plusieurs médias internationaux, le copilote, du nom de Hammam Hammami, avait été interdit de piloter des avions pour des raisons de sécurité par les autorités omanaises, qui estimaient qu’il avait été influencé par des groupes islamistes radicaux lors d’un séjour en Syrie.

D’après ces mêmes médias, il avait rejoint flydubai après avoir quitté son employeur Oman Air et postulé sans succès auprès de la compagnie Emirates.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé qu’il avait «subi un endoctrinement islamiste radical» et «avait l’intention de faire s’écraser l’avion avec ses passagers».

🔴 Benjamin Netanyahou : "Le copilote du vol flydubai a subi un endoctrinement islamiste radical"



Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé jeudi que le copilote omanais impliqué dans la tentative de détournement du vol flydubai à destination d'Israël avait subi un… pic.twitter.com/6nTurgxcor — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) October 1, 2026

«Ma dernière chance»

Le pilote de l’avion, l’Indien Smit Machchhar, salué de toutes parts comme un «héros», a raconté comment, blessé, il avait entrepris, dans un ultime effort, de déverrouiller la porte du cockpit et ainsi contrecarrer l’attaque.

«J’essayais de sauver ma vie, mais je savais que je ne pouvais pas laisser toutes ces personnes mourir», a t-il expliqué depuis son lit d’hôpital lors d’un appel avec le Premier ministre indien Narendra Modi, dont les services ont relayé la séquence.

«Je savais que c’était ma dernière chance et que la porte était juste là», a raconté ce pilote, fort de 17 années d’expérience, dont 11 comme commandant de bord. «Je subissais encore des coups, mais j’ai simplement ouvert la porte et tout le monde est entré».

Des passagers et membres de l’équipage avaient ensuite maîtrisé l’assaillant et repris le contrôle de l’appareil, qui avait pu se poser en urgence.

Le président israélien Isaac Herzog a annoncé vouloir décerner l’une des plus hautes distinctions civiles du pays à cinq passagers israéliens s’étant illustrés par leur «responsabilité collective» pour empêcher l’avion de s’écraser.

‘Israeli’ President Isaac Herzog said on Thursday he would recommend honoring four passengers who helped prevent an attempt to take control of a Flydubai aircraft flying from Dubai to Tel Aviv.



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Samedi, le premier vol israélien en provenance des Émirats arabes unis depuis l’attaque est arrivé à Tel-Aviv, selon le site de l’aéroport Ben-Gourion.

Ce vol était exploité par la compagnie israélienne à bas coûts Arkia et a atterri à environ 01H10 locale.

Après l’attaque, flydubai a suspendu sa liaison et vendredi, la compagnie israélienne El Al avait annulé les vols spéciaux prévus pour ramener les Israéliens bloqués à Dubaï.