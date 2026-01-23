Vidéo: une institutrice algérienne inculque à ses élèves la haine des Marocains

Ce sont des images choquantes qui ont fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours, et déclenché un vent de contestation tant celles-ci apportent une preuve de plus, si toutefois cela était encore nécessaire, de la marocophobie qui sévit à tous les étages en Algérie. Au-delà des discours haineux tenus par les officiels du régime d’Alger et relayés par une presse faisant fi de l’éthique journalistique au profit d’une propagande mensongère, cette vidéo affligeante témoigne de la corruption des esprits de la population algérienne dès le plus jeune âge.

On y découvre une enseignante se filmant en classe alors qu’elle interpelle ses élèves au sujet de la tenue de la Coupe d’Afrique des nations. Mais plutôt que de leur parler de football, de l’importance du Fair Play, de l’éthique qu’il convient d’avoir, du respect des règles du jeu, du respect de l’adversaire, etc., celle-ci a préféré orienter son enseignement vers quelque chose qui lui semble plus utile: la haine.

«Pourquoi vous ne vouliez pas que le Maroc gagne?», leur demande-t-elle. «Ce sont des juifs! Ils méritent la défaite!», lui répond alors un élève qui a visiblement bien appris sa leçon. Dans ces paroles prononcées par une voix enfantine, pèse le poids de plusieurs décennies de propagande antisémite et marocophobe qui semblent avoir achevé de corrompre les esprits.

« Les Marocains 🇲🇦 c’est des Juifs… on les déteste »… Cette scène où une enseignante algérienne 🇩🇿 laisse un enfant utiliser le mot « Juif » comme insulte sans l’arrêter avant de s’associer à ses élèves pour exprimer sa haine des Marocains est très banale en Algérie.… pic.twitter.com/M5LyXrmE3e — Chawki Benzehra شوقي بن زهرة (@ChawkiBenzehra) January 21, 2026

«Ils nous ont causé du tort pendant le match?», poursuit-elle, alors même que le Maroc n’a pas affronté l’Algérie sur le terrain. Mais peu importe, l’essentiel étant de cultiver la théorie du complot sur laquelle reposent toutes les explications aux maux dont souffre ce pays. Car si les Fennecs ont perdu, c’est forcément à cause du Maroc. «Oui», répondent-ils en chœur, malheureusement sans surprise. Et l’enseignante de poursuivre son travail de propagande en attisant leur ressentiment: «est ce qu’ils (les Marocains) nous aiment ou non?», les interroge-t-elle en mimant la réponse qu’ils doivent donner, remuant négativement son index, en leur soufflant le «non» qu’il convient de répondre. «Et nous, on les aime ou pas?», poursuit-elle, hilare, avec un regard heureux vers la caméra quand les enfants répondent à nouveau par la négative.

Et de conclure son «cours» par ce qui est désormais devenu la devise d’un pays à la dérive. «One, two, three… », entonne-t-elle. «Viva l’Algérie», scandent les élèves.

Cette vidéo a déclenché une véritable polémique sur les réseaux sociaux marocains et a été décriée en masse, notamment par Chawki Benzehra, l’activiste et lanceur d’alerte algérien réfugié en France, qui avoue en réalité ne pas être étonné. En effet, explique-t-il sur X, «cette scène où une enseignante algérienne laisse un enfant utiliser le mot ‘Juif’ comme insulte sans l’arrêter avant de s’associer à ses élèves pour exprimer sa haine des Marocains est très banale en Algérie».

Et d’évoquer sa propre expérience personnelle en révélant avoir «grandi avec ce genre de discours de haine contre les Juifs, les Marocains, les Kabyles, les Français, etc., car le système éducatif algérien a été pensé par le régime comme une fabrique de haine». Pour Chawki Benzehra, «il suffit d’observer ce qui se passe en France avec la diaspora algérienne pour voir le résultat». Une allusion aux campagnes d’incitation à la haine, à commettre des actes de violence et des meurtres sur le sol français lancées par des influenceurs algériens depuis l’année dernière, au plus fort des tensions diplomatiques franco-algériennes, suite à l’arrestation de Boualem Sansal et la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Cette haine nourrie dès l’enfance contre les Marocains s’exprimait de la façon la plus abjecte qui soit il y a quelques jours à peine sur TikTok avec un appel aux meurtres des Marocains résidant en Algérie, lancé par un influenceur pendant un live. Le dénommé Mostefa_alger appelait ainsi sa communauté à saisir les armes sans inquiétude à avoir. «Si vous en frappez dix, quinze ou vingt (Marocains), ils fuiront tous. L’État est avec vous, vous êtes dans votre pays, l’État algérien vous soutiendra que vous ayez raison ou tort, vous êtes sur votre terre».

Et de préciser à l’égard de ses fans, «même si c’est une femme ou un vieil homme, peu importe, l’important est qu’ils soient Marocains. Vous comprenez?». L’auteur de cet appel au meurtre n’a pas été dérangé par les autorités algériennes.