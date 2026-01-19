Un influenceur algérien appelle à tuer les Marocains en Algérie

Suivi par près de 74.000 personnes sur TikTok, le dénommé Mostefa_alger voue une haine viscérale au Maroc et aux Marocains. L’homme ne s’en cache pas, au point que toutes ses vidéos sont consacrées à ce seul et unique sujet. «Je hais le Maroc et je hais les Marocains», déclare-t-il ainsi ouvertement dans l’une de ses vidéos. Pour exprimer son ressentiment, il fait feu de tout bois, de la politique au sport, le tout saupoudré de théories conspirationnistes et d’antisémitisme.

En plus de ses publications journalières, celui-ci réalise également des live avec un autre tiktokeur du même acabit, suivi quant à lui par quelque 100.000 personnes, qui publie sous le pseudo de Takichi et nourrit la même haine à l’endroit du Maroc. Pour donner plus d’ampleur à leurs propos, les deux «influenceurs» réalisent des live ensemble auxquels participent des «invités», souvent des Algériens qui partagent leur point de vue, parfois aussi des Algériens qui dénoncent a contrario leurs propos ou encore des Marocains qui tentent vainement de leur faire entendre raison.

C’est lors de l’un de ces débats visant uniquement à réécrire l’histoire de l’Algérie, du Maroc et d’attiser la haine que Mostefa_Alger a franchi une ligne rouge en appelant ouvertement ses compatriotes à tuer les Marocains résidant en Algérie, y mettant toutefois une condition, qu’ils soient en situation irrégulière. L’homme a par ailleurs appelé à ne pas faire de sentiment et à s’en prendre tant aux hommes qu’aux femmes de tous âges. «Vous êtes dans votre pays. L’État algérien sera à vos côtés», a-t-il lancé ainsi à ses concitoyens afin de les conforter dans leur bon droit d’entamer cette chasse à l’homme.

🚨#عاجل:

صحفي جزائري يدعوا إلى قتل المغاربة المقيمين بالجزائر دون استثناء بما فيهم كبار السن نساء ورجال.

ويقول ان السلطات الجزائرية ستوفر الحماية القانونية لمن يعتدي على المغاربة وينفذ ما يدعوا إليه هذا الصحفي. #الجزائر_الإرهابية#جرائم#تهديد_بالقتل#مغاربة_الجزائر pic.twitter.com/XazrIBXbOK — INTELLIGENCE 24 (@INTLGENCE) January 17, 2026

Enregistrée et partagée par le compte Intelligence24 sur X afin de dénoncer cet appel au meurtre, cette vidéo a été suivie d’une autre publication réalisée par l’intéressé. Face à l’émoi suscité par ses propos dans les rangs de ceux qu’il qualifie d’adeptes du «Khawa Khawa» ou qui dénoncent des propos incitant à la «fitna», celui-ci a ainsi pris la parole afin d’encourager cette fois-ci ses compatriotes à signaler auprès des autorités les Marocains se trouvant en Algérie.

Encore une fois, celui-ci n’a pas manqué de légitimer sa position en partageant les propos tenus par le ministre de la Justice algérien, Lotfi Boudjemaa, le 30 avril 2025 devant la commission des affaires juridiques de l’Assemblée populaire nationale, lors de sa présentation du projet de loi relatif à la mobilisation générale. Ledit ministre avait alors annoncé que dans le cadre de ce texte, tous les Algériens sont tenus de «signaler aux services de l’État la présence d’étrangers ou de personnes de pays ennemis, et tout ce qui peut contraindre la mobilisation générale». Et de rappeler que ce projet de loi constitue un «ensemble des mesures à prendre pour assurer de manière plus efficace le passage des forces armées, des institutions de l’État, des organismes et des établissements nationaux, ainsi que de l’économie nationale d’un état de paix à un état de guerre, en mettant les capacités nationales au service de l’effort de la guerre».

L’influenceur Mostefa_alger a ainsi saisi cette occasion pour rappeler à sa communauté les deux numéros verts mis en place par les autorités algériennes pour effectuer ce type de signalement et a, sans surprise, appelé ses fans à signaler exclusivement les Marocains.

Ce type d’appels au meurtre et à commettre des violences à l’encontre des «ennemis» du régime rappelle le même procédé utilisé en France par des influenceurs algériens qui résident dans l’Hexagone à l’instar des tristement célèbres Zazou Youssef, Imad Tintin, Doualemn, Laksas06, Sofia Benlemmane… Mais de la même manière que ces influenceurs algériens n’ont fait l’objet d’aucune condamnation de la part de leur pays d’origine, lequel a en revanche refusé leur expulsion par la France, les autorités algériennes n’ont pas non plus réagi aux graves déclarations tenues par Mostefa_alger.