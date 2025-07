Vers une libération de Georges Abdallah, ex-ennemi public français n°1, après 40 ans de détention?

Le 24 octobre 1984, Abdallah, un jeune instituteur libanais de 33 ans, se réfugie dans un commissariat lyonnais. Il se sent suivi, pense que les services secrets israéliens du Mossad en veulent à sa vie. Derrière lui se trouvent en fait les renseignements français de la DST, qui avaient remonté sa trace après l’arrestation dans un train à la frontière italo-yougoslave d’un de ses proches, chargé de 7 kilos d’explosifs. Il est incarcéré.

Les renseignements connaissaient déjà Abdallah, membre des Fractions armées révolutionnaires libanaises (FARL), un groupuscule de jeunes marxistes libanais, tous originaires du même village chrétien au nord du pays, qui a pris les armes après l’invasion du Liban par Israël en 1982.

Les FARL ciblent les intérêts d’Israël et de son allié américain à l’étranger. Avant l’arrestation d’Abdallah, elles avaient frappé cinq fois en France, tuant deux diplomates en 1982: l’américain Charles Ray, puis l’israélien Yacov Barsimantov, considéré comme le responsable du Mossad (un service de renseignement israélien) en France, abattu par une femme devant son épouse et ses deux enfants.

L’échange raté

Quelques mois après l’incarcération d’Abdallah, en mars 1985, au Liban, le directeur du centre culturel français de Tripoli, Gilles Peyroles, est kidnappé. Les FARL revendiquent et donnent «48 heures» à la France pour libérer Abdallah.

Qui est Georges Ibrahim Abdallah, le plus ancien détenu de France, qui pourrait être libéré ce jeudi?https://t.co/Hq7ahEVAwS pic.twitter.com/aXP7bD685M — BFMTV (@BFMTV) July 17, 2025

Paris, qui pour l’heure n’a pas grand-chose contre Abdallah, à part deux faux passeports trouvés sur lui, accepte de l’échanger contre Gilles Peyroles, qui est libéré le 2 avril.

Mais Abdallah ne le sera pas, car quelques jours plus tard, la presse révèle que les autorités ont des preuves de son implication dans les meurtres des deux diplomates: ses empreintes découvertes dans une planque parisienne bourrée d’explosifs et d’armes, dont le pistolet qui a servi aux deux assassinats.

Le deal vole en éclats. Il n’est plus question de faire libérer Abdallah, désormais considéré comme le chef des FARL en France et accusé de complicité d’assassinats. D’autant que les États-Unis mettent la pression et se constituent partie civile.

Le plus ancien détenu de France va-t-il être libéré ? C'est en tout cas ce que souhaitent ces députés LFI pour Georges Ibrahim Abdallah, prisonnier depuis 1984 dans les Hautes-Pyrénées. Il a été condamné à perpétuité pour complicité d'assassinat. pic.twitter.com/vEPCF0MRBg — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) February 14, 2025

«J’ai un problème de conscience avec cette affaire. La France a trahi la parole donnée», dira l’ex-directeur de la DST Yves Bonnet.

Terreur à Paris

Moins d’un an plus tard, entre décembre 1985 et septembre 1986, Paris est visée par une vague d’attentats meurtrière, inédite depuis la guerre d’Algérie: 15 bombes explosent, qui font 13 morts et plus de 250 blessés. Le plus sanglant (7 tués) frappe le magasin Tati de la rue de Rennes.

Lire aussi : Plus de la moitié des Français redoutent le terrorisme venant d’Algérie

Un mystérieux groupe revendique à chaque fois ou presque: le «Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient», qui réclame la libération de trois hommes détenus en France, dont Georges Abdallah. Les deux autres ont été condamnés à la perpétuité: le libanais Anis Naccache, pour avoir tenté de tuer le dernier Premier ministre du chah d’Iran Chapour Bakhtiar en 1980 (2 morts), et l’arménien Varoujan Garbidjian, pour l’attentat au comptoir de Turkish Airlines à l’aéroport parisien d’Orly en 1983 (8 morts).

La psychose s’installe, les policiers sont sur les dents.

La chasse aux frères

Peu à peu, les enquêteurs ne se concentrent plus que sur Abdallah et sur ses frères Maurice (23 ans) et Robert (20 ans), qu’un témoin aurait identifiés comme poseurs de bombe. Leurs photos sont placardées dans les lieux publics, avec la promesse d’une récompense d’«un million de francs» (152.000 euros actuels) pour tout renseignement. Du «jamais vu en France», dit la presse.

Qui est Georges Ibrahim Abdallah, le militant propalestinien qui pourrait sortir de prison après plus de 40 ans ce jeudi ?https://t.co/5Nf8iCZBMJ

par @Le_Figaro Son temps en prison est une honte, un autre coup tordu du Mossad. — Mark Giorgi (@MarkGio1) July 17, 2025

Pour clamer leur innocence, les deux frères organisent une conférence de presse au Liban, où ils martèlent n’avoir pas quitté leur pays depuis plus de deux ans, montrent leurs attestations d’examens à l’université.

Puis survient l’attentat de la rue de Rennes, où un témoin «reconnaît» un autre frère d’Abdallah: Emile, 26 ans, qu’un journaliste de l’AFP au Liban verra pourtant une vingtaine d’heures plus tard dans la maison familiale des Abdallah dans les montagnes arides du nord du pays, rentrant du travail attaché-case à la main.

Hier à Beyrouth, des soutiens à Georges Abdallah se sont rassemblés devant l'ambassade de France au Liban pour exiger la libération immédiate du communiste libanais emprisonné depuis +40 ans dans une prison française. #FreeGeorgesAbdallah pic.twitter.com/zm7z0PkgLh — Free Georges Abdallah (@FreeGIAbdallah) June 19, 2025

Tous les notables du village, curé compris, jurent qu’aucun des frères n’a quitté la région depuis des mois, mais les enquêteurs français restent persuadés qu’Emile a pu faire un aller-retour express, par exemple en avion privé.

Procès sous tension

C’est dans ce contexte que s’ouvre le 23 février 1987 à Paris le procès de Georges Abdallah pour les assassinats des deux diplomates. Dans un palais de justice aux allures de camp retranché par crainte des attentats, l’accusé, 35 ans, entre dans le box en veste militaire kaki.

Secrétaire générale de l'AMDH (Association Marocaine des Droits de l'Homme), Khadija Riyadi réaffirme sa solidarité avec Georges Abdallah qui est emprisonné depuis +40 ans en France en raison de son engagement communiste et anti-impérialiste.#FreeGeorgesAbdallah pic.twitter.com/ktNhtItCEJ — Free Georges Abdallah (@FreeGIAbdallah) June 19, 2025

«Grand, brun, les épaules larges, le nez busqué, les joues creuses mangées par une barbe drue, les sourcils épais et rapprochés», il déclare: «Je suis un combattant arabe, je ne suis pas un criminel», relate l’AFP. Puis il lit un texte attaquant «l’impérialisme américain et sioniste» et quitte la salle d’audience sans jamais y revenir.

Déjà condamné à Lyon à quatre ans de prison pour les faux passeports en 1986, il encourt cette fois la perpétuité.

Le réquisitoire prend tout le monde de court. Blanc comme un linge, l’avocat général demande à la cour de rendre une «justice responsable» en prenant en compte le sort des otages français encore détenus au Liban. Et la «supplie», «la mort dans l’âme», de ne pas le condamner à plus de dix ans de prison.

📺 Reportage en anglais sur le rassemblement de soutien à Georges Abdallah organisé à Toulouse le 14 juillet dernier et qui a réuni près de 150 personnes.#FreeGeorgesAbdallah pic.twitter.com/yMi0dO7qz3 — Free Georges Abdallah (@FreeGIAbdallah) July 16, 2025

Mais Abdallah écope de la perpétuité. Dans les rues de France, un mélange de fierté – «on a une justice digne de ce nom» – et de crainte – «plus question d’aller faire ses courses dans les grands magasins le samedi».

Hillary et Laurent

Deux mois après le procès, la thèse des Abdallah auteurs de la vague d’attentats s’effondre car les véritables responsables – pro-Iraniens – sont arrêtés. Leur chef Fouad Ali Saleh, un tunisien rallié au Hezbollah, écopera de la perpétuité en 1992. Il est toujours incarcéré en France.

Les médias passent à autre chose, et Georges Abdallah tombe peu à peu dans l’oubli.

«Il est désormais évident qu’Abdallah fut en partie condamné pour ce qu’il n’avait pas fait», dira dans ses mémoires en 2022 l’ex-juge antiterroriste Alain Marsaud.

Libérable à partir de 1999, Georges Abdallah voit sa dizaine de demandes de libération conditionnelle échouer.

En janvier 2013, une lueur d’espoir: pour la première fois, la justice valide sa demande, sous réserve que le gouvernement signe son arrêté d’expulsion.

Le lendemain, comme le révéleront des documents WikiLeaks, la secrétaire d’État américaine Hillary Clinton dit au téléphone à «Laurent» – Fabius, son homologue français – espérer que le gouvernement trouve «une autre base pour contester la légalité de la décision».

L’arrêté d’expulsion ne sera jamais signé, et Abdallah reste en prison. Contrairement à la plupart des «prisonniers politiques» d’Action Directe, des Corses, des Basques ou d’Anis Naccache, gracié par François Mitterrand au nom de l’apaisement avec l’Iran, et Varoujan Garbidjian, expulsé en 2001.

Libération de Georges Ibrahim Abdallah : un acharnement politico-judiciaire de Washington



➡️ https://t.co/wnkMgvxiIV pic.twitter.com/LULWTstjQt — L'Humanité (@humanite_fr) July 16, 2025

Aujourd’hui Georges Abdallah, sa grosse barbe noire devenue blanche, a 74 ans et vit dans une cellule de la prison de Lannemezan (sud-ouest), ornée d’un drapeau rouge de Che Guevara et où s’empilent les journaux et lettres reçues en 40 ans de détention. Il a toujours refusé de renier ses convictions.

Tout le monde semble l’avoir oublié, sauf son comité de soutien… et les États-Unis, qui ont écrit en décembre à la justice avant qu’elle examine une nouvelle demande de libération, pour s’y «opposer vigoureusement». La décision sera rendue dans la journée de jeudi 17 juillet 2025.