Influenceurs de la haine en France: l’Algérien Imad Tintin jugé ce mercredi pour provocation au terrorisme

L’influenceur algérien «Imad Tintin» doit être jugé, ce mercredi 5 mars, au tribunal correctionnel de Grenoble. Début janvier, lui et deux autres Algériens ainsi qu’une Franco-Algérienne avaient été interpellés dans l’Hexagone pour avoir mis en ligne des contenus haineux envers la France tout en appelant à des actes violents.

Âgé de 31 ans, Imad Ould Brahim, de son vrai nom, a été mis en cause au sujet d’un montage et de traductions de vidéos, dont l’une, retirée depuis, appelait à «brûler vif, tuer et violer sur le sol français». Arrêté le 3 janvier à Échirolles, en banlieue grenobloise, et premièrement jugé en comparution immédiate pour «provocation directe à un acte de terrorisme», il avait alors requis un délai pour préparer sa défense et son procès avait été renvoyé.

Ce soir, l’influenceur algérien « imadtintin» est en garde à vue. lui aussi devra répondre des ignobles propos tenus sur TikTok devant la Justice.

Ne rien laisser passer https://t.co/sx0aVO8MRp — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) January 3, 2025

Il a été placé en détention provisoire en attendant, la présidente du tribunal évoquant des risques de pressions sur des témoins ou de fuite à l’étranger. L’influenceur, qui est sous Obligation de quitter le territoire (OQTF) et encourt sept ans d’emprisonnement, a nié lors de sa première comparution toute visée terroriste dans les faits qui lui sont reprochés.

Concernant les autres influenceurs, Youcef A. alias «Zazou Youssef», a été condamné fin février à Brest à 18 mois de prison ferme assortis d’une interdiction du territoire français pendant dix ans. Il était poursuivi pour avoir appelé sur TikTok à perpétrer des attentats en France et des violences en Algérie.

Six mois de prison avec sursis ont été requis à Montpellier à l’encontre de Boualem Naman, un agent d’entretien dit «Doualemn» sur TikTok, dont l’une des vidéos appelait à «tuer» et «faire souffrir» un manifestant opposé au gouvernement d’Alger.

Enfin, Sofia Benlemmane, suivie par des centaines de milliers de personnes sur TikTok et notamment poursuivie pour un live dans lequel elle insultait copieusement en arabe une autre femme, doit être jugée à Lyon le 18 mars.