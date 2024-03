Plus de la moitié des Français redoutent le terrorisme venant d’Algérie

Sur le volet concernant «Les pays représentant une menace terroriste potentielle», le sondage IFOP/Elnet note que 54% des Français affirment que l’Algérie représente une menace en matière de terrorisme, devant la Turquie (50%), la Tunisie (44%) et le Qatar (37%), et derrière l’Iran (74%), la Syrie (73%), l’Afghanistan (71%), l’Irak (69%) et le Pakistan (58%).

Dans la même veine, 79% des Français préconisent la solution consistant à déchoir de la nationalité française les doubles nationaux représentant une menace.

Sur un autre registre, 53% des Français estiment que le Maroc est confronté à la menace terroriste islamiste, au même titre que le Canada (53%), mais derrière la Tunisie (56%), la Turquie (57%), l’Italie (65%), l’Espagne (66%), l’Égypte (66%), l’Allemagne (74%), le Royaume-Uni (75%), les États-Unis (76%), la Belgique (77%) et Israël (82%).

Solidaires du Maroc

Dans le même ordre d’idées, 61% des Français se disent solidaires du Maroc dans sa lutte contre le terrorisme islamiste.

S’agissant de l’évaluation de la menace terroriste aujourd’hui, 83% des Français pensent qu’elle est élevée (25% d’entre eux estiment qu’elle est très élevée), tandis que 46% se disent «pas confiants» quant à la capacité de la France à gérer l’organisation et la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Dans une déclaration au Journal du dimanche (JDD), hebdomadaire français qui a publié l’étude en exclusivité, le numéro 1 de l’IFOP, Frédéric Dabi, a qualifié la menace terroriste d’«enjeu du siècle». «Les Français oscillent entre lucidité et fatalisme, c’est ce qui se dégage de notre enquête pour Elnet», a-t-il ajouté.

20.000 sont sous surveillance

Le ministre de l’Intérieur de la France, Gérald Darmanin, a quant à lui souligné dans les colonnes du même journal que «les Français ont raison, la menace terroriste vient quasiment exclusivement de l’islam radical».

Il a également précisé que parmi les 20.000 individus radicalisés surveillés par les services de renseignement du pays, «certains sont venus, ou voudraient venir en France, mais tous n’y sont pas» et ont interdiction d’y entrer, pendant que «cinq mille peuvent passer à l’acte d’une manière ou d’une autre».

À la question de savoir combien de ceux-ci sont suivis physiquement et quotidiennement en France, le ministre a répondu: «À peu près 800, qui sont la première cible à l’approche des Jeux.»

Plus loin, Gérald Darmanin a relevé qu’un autre type de menace guette la France, soit «une organisation terroriste, voire un État, qui n’aurait pas les moyens de nous toucher directement et se servirait donc de personnes déjà présentes sur le sol national pour aller frapper. Ce pourrait être un acte terroriste, un incendie criminel, un assassinat… contre une somme d’argent.»