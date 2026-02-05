Tribune. Les habits neufs de l’empereur Tebboune

L’un des contes les plus célèbres de Hans Christian Andersen s’intitule Les habits neufs de l’empereur. Je suppose que nous l’avons tous lu à l’adolescence mais j’en rappelle quand même l’essentiel. Il s’agit d’un empereur aussi vaniteux que crédule qui est grugé par deux escrocs: ils font semblant de lui vendre des vêtements somptueux mais qui ont une propriété étonnante: ils sont invisibles pour les sots. Évidemment, ces vêtements n’existent pas et l’empereur se promène donc nu mais de peur de passer pour des sots, lui et tous ses courtisans s’extasient sur la splendeur de sa tenue inexistante. Jusqu’à ce qu’un enfant révèle la vérité en s’écriant:

- L’empereur est nu!

Ce qui vient de se passer en Algérie ressemble étrangement à ce scénario.

Rappelons les faits. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui est le faux-nez civil de la clique militaire qui contrôle le pays, a inauguré dimanche dernier une ligne ferroviaire de près de 1000 km qui traverse du sud au nord un interminable désert pour acheminer du minerai de fer du gisement de Ghara Djebilet au port d’Oran, sur la Méditerranée.

À cette occasion, tous les courtisans, les flagorneurs, les pisse-copie, les cloporte-parole, les aboyeurs et la presse aux ordres ont braillé à qui mieux le génie du président qui a donné l’ordre de construire ce qui est, selon eux, la huitième merveille du monde ou plutôt, n’ayons pas peur des nombres, la troisième– l’Algérie n’est-elle pas la troisième puissance économique mondiale, selon son prétendu patron? On s’extasie, on pousse des youyous, on bat des mains!

Hélas… Voilà qu’un enfant, ou plutôt qu’un homme au cœur innocent, un certain Djelloul Slama, ingénieur et expert en stratégie économique, vient dire posément, sur un plateau de télévision, la vérité. Ce projet, qui a coûté plus de trois milliards de dollars, ne sert à rien, sinon à faire croire au bon peuple qu’il a un dirigeant d’exception à sa tête. Le fer extrait de Ghara Djebilet ne vaut pas tripette, à cause de sa très forte teneur en phosphore et de sa structure oolithique. Le processus de déphosphoration nécessaire, qui est techniquement très difficile, coûterait les yeux de la tête. Il est invendable, ce minerai– ou alors, à perte: l’Algérie devra subventionner les acheteurs étrangers pour qu’ils consentent à la débarrasser de ce minerai encombrant. Quant à le transformer sur place, à quoi bon? L’acier produit ne serait pas compétitif sur le marché mondial.

Dans le conte d’Andersen, il n’arrive rien au petit garçon qui a dit la vérité. Mais l’Algérie de Tebboune n’est pas le décor d’un conte de fée. Djelloul Slama a été arrêté par la police. Porté disparu pendant plusieurs jours, il est aujourd’hui en prison en l’attente d’un procès. Non seulement la justice– ou plutôt l’injustice algérienne lui reproche d’avoir révélé la supercherie (c’est également ce qu’elle reprochait à Boualem Sansal) mais elle semble également l’accuser d’avoir … des ancêtres marocains. On en est là.

En tout cas, une chose est sûre: grâce à Djelloul Slama, tout le monde peut voir que Tebboune est nu. Et c’est vraiment obscène.