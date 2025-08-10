Traité mondial sur le plastique: Genève peine à trouver un accord

Un travailleur afghan trie du plastique recyclable collecté dans une décharge à la périphérie de Kaboul, le 5 août 2025. AFP or licensors

«Beaucoup de questions sont restées en suspens», a reconnu Luis Vayas Valdivieso, ambassadeur d’Équateur au Royaume-Uni, qui préside cette négociation. Commencée il y a près de trois ans, elle doit s’achever le 14 août avec la publication d’un traité.

Arrivée à une «étape cruciale», la négociation a besoin d’une «vraie avancée» pour aboutir dans les délais impartis, a-t-il ajouté, lors d’une séance de bilan à mi-parcours.

La nouvelle session, ajoutée au calendrier onusien après l’échec des discussions en Corée du Sud fin 2024, est destinée à rédiger un traité «juridiquement contraignant» qui régulerait, au niveau mondial, la production, la consommation et la fin de vie du plastique.

Chaque année, 22 millions de tonnes de déchets plastiques sont rejetées dans l’environnement, empoisonnant sols et océans, et menaçant la biodiversité ainsi que la santé humaine par l’accumulation de microplastiques dans l’organisme.

Countries are negotiating a global #PlasticsTreaty to help #BeatPlasticPollution.



We need a fair deal that tackles the full life-cycle of plastics, reflects the @CIJ_ICJ Advisory Opinion on Climate Change & supports a shift away from fossil fuels. — António Guterres (@antonioguterres) August 5, 2025

«Des progrès ont été faits, mais ils ne sont pas suffisants», a déclaré Vayas Valdivieso. Les travaux ont débouché sur un texte de 35 pages au lieu de 22 initialement. Et surtout, le nombre de parenthèses — c’est-à-dire de sujets sur lesquels aucun accord n’a été trouvé — a gonflé à près de 1.500 contre 371 dans la version initiale du texte.

Day 5 of #PlasticsTreaty talks: Hundreds of observers rallied outside the UN in Geneva with a clear message for negotiators: Fix the process, keep your promise, deliver the plastics treaty the world needs.



🎥 On the ground updates from @rachelradvany. pic.twitter.com/LAgN0CTI9O — Center for International Environmental Law (@ciel_tweets) August 9, 2025

Principale fracture: un groupe de pays pétroliers (pays arabes, Russie, Iran, Malaisie, etc.) continue de s’opposer à ce que le traité fixe des objectifs de réduction de la production de plastique. Or, si rien n’est fait, celle-ci triplera d’ici 2060, selon l’OCDE.

Les États-Unis et d’autres s’opposent aussi au champ d’application initialement prévu: ils refusent le terme «sur toute la durée de vie du plastique», depuis l’extraction du pétrole qui sert à le fabriquer jusqu’à sa transformation en déchet.

📷: "The Thinker's Burden" depicts a world slowly drowning in plastics.



The sculpture from @thevonwong is installed outside @UNGeneva as negotiations are taking place to finalize a global #PlasticsTreaty.@UNEP has more on the talks: https://t.co/HxZyafVbaX pic.twitter.com/a1urQWAwv1 — United Nations (@UN) August 7, 2025

En face, une coalition de pays dits «exigeants», dont les 27 pays de l’Union européenne, le groupe des petites îles et plusieurs pays africains et latino-américains, demande que le texte comporte bien un objectif de réduction de la production, seul moyen de juguler la pollution en aval.

La plupart des participants admettent que le processus de négociation est trop lent. «Nous risquons l’échec», a estimé le délégué des îles Fidji.

Malgré le «brouillard» actuel, il reste «une chance de quitter Genève avec ce traité», a néanmoins estimé samedi Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l’environnement, la branche de l’ONU qui organise les discussions.

Luis Vayas Valdivieso a incité les diplomates à «accélérer» le mouvement.

«Microplastiques dans notre sang»

Une source diplomatique a indiqué à quelques journalistes que de nombreuses réunions informelles auraient lieu dimanche, journée où aucune réunion officielle n’est prévue. «Il faut passer à la vitesse supérieure», a-t-elle dit, évoquant une «négociation par paquet».

L’arrivée de plusieurs ministres de l’Environnement ou hauts représentants d’administration à Genève, en début de semaine, pourrait aussi mettre de l’huile dans les rouages, espère-t-elle.

Les négociations sur le traité sur le plastique face aux premières critiques https://t.co/GQqUH4EizN — La Tribune (@LaTribune) August 9, 2025

Le Koweït a proposé de «tomber d’accord sur ce qui peut nous rassembler plutôt que d’exacerber» les différences, proposition reprise par plusieurs autres pays.

Mais pour Eirik Lindebjerg, de l’organisation environnementale WWF, cette proposition est une «tentative de transformer le traité en simple accord pour la gestion des déchets».

Ces pays souhaitent «interdire aux négociateurs la possibilité de parler de l’élément central du traité: l’élimination des produits chimiques les plus problématiques, la réduction des volumes de plastique et la modification de la conception des produits plastiques», a-t-il déclaré à l’AFP.

Governments are currently off track to deliver a strong #PlasticsTreaty to #StopPlasticPollution & protect people & nature.



We joined waste pickers, communities, scientists, youth & more urging #CourageNotCompromise - fix the process, keep promises, end plastic pollution. #inc5 pic.twitter.com/ZaRKMPfrsK — WWF (@WWF) August 9, 2025

«Une chose nous unit, (…) ce sont les microplastiques dans notre sang, dans nos poumons, dans notre corps, (…) il ne s’agit pas simplement de recycler (le plastique). Il ne s’agit pas de mettre un emplâtre sur une jambe de bois», a plaidé le représentant du Panama, Juan Monterrey Gomez, dans une intervention très applaudie.

Plusieurs observateurs d’ONG se sont désolés que l’intervention de la déléguée chinoise — qui semblait vouloir offrir des pistes — ait été interrompue par Vayas Valdivieso. «Il aurait été important d’entendre ce qu’a à dire le premier pays producteur de plastique du monde», a déclaré à l’AFP Bjorn Beeler, directeur exécutif de l’ONG IPEN.