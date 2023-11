Emballage plastique: l’Autrichien Alpla prend le contrôle de la filiale du groupe Diana Holding

L’usine de la société d’emballage Atlantic Packaging, située à Tanger, produit non seulement des préformes en PET pour l’industrie des boissons, mais aussi des palettes et des films en plastique.

En s’offrant une participation majoritaire dans Atlantic Packaging et en créant une joint-venture avec Diana Holding, Alpla apporte son expertise et son expérience à la production de préformes en PET pour les marchés régionaux du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest, explique Alpla dans un communiqué.

Outre les préformes, Alpla Morocco produit également des palettes en plastique en moulage par injection et des films d’emballage par extrusion dans son usine de Tanger.

Dans les années à venir, Alpla s’engage à accroître le portefeuille du site marocain par le biais d’autres activités locales, y compris potentiellement la production de bouteilles et de bouchons.

L’usine d’environ 12.000 mètres carrés, située dans la zone franche de Tanger, sera agrandie de manière graduelle au cours des prochaines années. Plus de 20.000 mètres carrés sont disponibles pour de futures extensions. Dans un premier temps, Alpla Morocco a triplé sa capacité de production, passant de 100 millions de préformes, à environ 300 millions d’unités par an. Pour y parvenir, l’entreprise a investi dans deux nouvelles lignes de production de préformes en PET.

La joint-venture a été signée par les parties prenantes le 31 août 2023. Celles-ci ont convenu de ne pas en divulguer les modalités. Cette joint-venture a été approuvée par le Conseil de la concurrence, précise Alpla dans son communiqué.