S&P dégrade la note de la France, avertissement au nouveau gouvernement

Le siège de l'agence de notation Standard and Poor's à New York, aux États-Unis.

Moins d’une semaine après la formation de la nouvelle équipe gouvernementale et trois jours après la publication d’un projet de loi de finances (PLF) pour l’année prochaine, S&P Global Ratings a annoncé abaisser d’un cran sa note de la France à A+.

«Malgré la présentation cette semaine du projet de budget 2026, l’incertitude sur les finances publiques françaises demeure élevée», a affirmé l’agence, qui figure parmi les trois plus influentes avec Moody’s et Fitch.

Réagissant à cette deuxième dégradation par S&P (anciennement Standard & Poors) en un an et demi, le ministre de l’Economie Roland Lescure a dit «(prendre) acte» de cette décision.

S&P dégrade la note de la France qui passe de AA- à A+ en raison des perspectives de dégradation de la situation budgétaire et de l'incertitude politique.

Cette décision étonne quelqu'un ?

«Le gouvernement confirme sa détermination à tenir l’objectif de déficit de 5,4% du PIB pour 2025», a ajouté son ministère dans une déclaration transmise à l’AFP.

Selon S&P, si cet «objectif de déficit public de 5,4% du PIB en 2025 sera atteint», «en l’absence de mesures supplémentaires significatives de réduction du déficit budgétaire, l’assainissement budgétaire sur (son) horizon de prévision sera plus lent que prévu».

L’agence prévoit que «la dette publique brute atteindra 121% du PIB en 2028, contre 112% du PIB à la fin de l’année dernière», a-t-elle poursuivi dans un communiqué.

«En conséquence, nous avons abaissé nos notes souveraines non sollicitées de la France de AA-/A-1+ à A+/A-1», écrit-elle. Les perspectives sont stables.

S&P abaisse la note de la France : "C'est un appel à la lucidité, à la responsabilité, au sérieux", reconnaît le ministre de l'Economie Roland Lescure

«Pour 2026, le gouvernement a déposé mardi 14 octobre un projet de budget qui vise à accélérer la réduction du déficit public à 4,7% du PIB tout en préservant la croissance», a répondu le ministère de l’Economie.

«Il s’agit d’une étape clef qui nous permettra de respecter l’engagement de la France à ramener le déficit public sous 3% du PIB en 2029», a ajouté Bercy.

«Il est désormais de la responsabilité collective du gouvernement et du Parlement de parvenir à l’adoption d’un budget qui s’inscrit dans ce cadre, avant la fin de l’année 2025», selon la même source.

«Plus grave instabilité» depuis 1958

Mais le gouvernement qui, à peine entré en fonctions, a échappé de peu cette semaine à la censure après une concession aux socialistes sur la réforme des retraites, va devoir composer avec une Assemblée nationale sans majorité lors de débats budgétaires qui s’annoncent houleux, alors même que le Premier ministre Sébastien Lecornu s’est engagé à ne pas recourir à l’article 49.3 pour imposer son texte.

Cette nouvelle dégradation de la note de la France par S&P intervient avant une décision de Moody’s attendue le 24 octobre. Elle a lieu un mois après que Fitch a elle aussi abaissé la note française à A+.

Les agences comme Fitch, Moody’s et S&P Global Ratings classent la qualité de crédit des Etats - soit leur capacité à rembourser leur dette -, de AAA (la meilleure note) à D (défaut de paiement).

Les dégradations de note par les agences sont redoutées par les pays car elles peuvent se traduire par un alourdissement de leurs intérêts.

Ceux payés par la France sont estimés à environ 55 milliards d’euros en 2025, alors que depuis la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, la dette française se négocie déjà à un taux bien plus coûteux que la dette allemande.

«La France traverse sa plus grave instabilité politique depuis la fondation de la Cinquième République en 1958», a estimé S&P: «depuis mai 2022, le président Emmanuel Macron a dû composer avec deux Parlements sans majorité claire et une fragmentation politique de plus en plus forte».

Pour l’agence, «l’approche de l’élection présidentielle de 2027 jette un doute (...) sur la capacité réelle de la France à parvenir à son objectif de déficit budgétaire à 3% du PIB en 2029».

En tombant en A+ chez S&P, la France se retrouve au niveau de l’Espagne, du Japon, du Portugal et de la Chine.